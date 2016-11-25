Ростов-на-Дону, 25 ноября, 2016, 07:52 — ИА Регнум. Бывший президент Украины Виктор Янукович, который проходит свидетелем по делу о беспорядках на Евромайдане в 2014 году, даст показания Святошинскому районному суду Киева, находясь в Ростове-на-Дону. Процедура пройдет посредством видеосвязи 25 ноября.

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Инициатором допроса выступил сам Янукович. Ранее его адвокаты обратились в Генпрокуратуру Украины, однако в ведомстве отказались от показаний экс-президента в связи с тем, что свидетель отсутствует по адресу проживания, передает НТВ.

Сторона обвинения предлагала провести допрос Януковича на территории посольства, однако в законодательстве такая процедура не предусмотрена. Тогда украинская сторона направила запрос в министерство юстиции России, в результате чего допрос было решено провести в режиме видеоконференции.

В феврале 2016 года Генпрокуратура Украины объявила о том, что личности всех виновных в событиях двухлетней давности установлены. Напомним, 20 февраля 2014 года неизвестные снайперы открыли огонь по участникам протестов в Киеве. От огнестрельных ранений погибли несколько десятков человек, сотни были ранены.

По версии следствия, к преступлению причастны экс-сотрудники спецподразделения «Беркут». Однако бывший глава государства Виктор Янукович считает, что огонь велся со стороны протестующих. Об этом он заявил в фильме Оливера Стоуна «Украина в огне».

Показания по делу уже дали бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк, глава МВД Арсен Аваков и секретарь Совбеза Александр Турчинов. 16 ноября был допрошен мэр Киева Виталий Кличко, 18 ноября состоялся допрос действующего президента Украины Петра Порошенко.