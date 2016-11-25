Невьянск, Свердловская область, 25 ноября, 2016, 08:51 — ИА Регнум. В Свердловской области скандальная история с изъятием органами опеки Невьянского района двух детей шести и семи лет из семьи и помещением их в детский дом закончилась благополучно. Находившиеся в течение более трёх недель в таватуйском детском учреждении девочки вернулись домой в посёлок Шурала к родной бабушке, с которой проживали с момента рождения. Об этом сообщил руководитель регионального отделения всероссийской общественной организации в защиту семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление» (РВС) Артём Брусницын корреспонденту ИА REGNUM.

Gaetano Bellei. Бабушка и внучата

«Сотрудницы опеки заявили, что никакой угрозы жизни и здоровью девочек от проживания с бабушкой на настоящий момент нет, ранее вынесенный приказ о прекращении опеки над ними отменен. Бабушке разрешили забрать внучек из детского дома», — сообщил общественник.

Активисты РВС намерены в ближайшее время вновь посетить воссоединившуюся семью и оказать посильную помощь. По словам Артёма Брусницына, органы опеки заняли конструктивную позицию после вмешательства общественников, публикации в СМИ и обращения в надзорные органы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, инцидент с изъятием детей произошёл в конце октября текущего года. Сотрудники органов опеки посетили дом женщины, в котором также проживают два её сына и две внучки, опекуном которых она является, 27 октября в её отсутствие. Чиновники осмотрели жильё и составили акт, в котором указали на отсутствие в доме электроэнергии и заготовленных дров. Электричество действительно отсутствовало, а вот топливо для печи было в виде ещё не распиленных поленьев.

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На следующий день органы опеки связались с бабушкой и велели ей, дабы не привлекать полицию и не травмировать детей, добровольно привести внучек и определить их на время решения проблем в социальный приют. На следующий день, 28 октября, бабушка так и сделала. Приехала в опеку, а затем отвезла девочек в реабилитационный центр города Невьянска, после чего немедленно стала решать вопрос о возобновлении электроснабжения в доме.

Однако уже через два дня девочек перевели в детский дом посёлка Таватуй, а также был вынесен приказ о прекращении опеки бабушки над внучками. Сама женщина узнала об этом, когда, решив вопросы с электричеством, вернулась в органы, чтобы вернуть детей в дом. Более того, чиновники ей заявили, что она не может являться опекуном девочек, и органы опеки подыскивают для детей новых опекунов.

Женщина обратилась на горячую линию РВС с просьбой помочь вернуть родных внучек. Активисты регионального отделения общественной организации приехали в дом к женщине и убедились, что никакой угрозы жизни и здоровью девочек проживание в нём не угрожает. Они отправились в опеку, но органы опеки пошли «на принцип» и настаивали на том, что в детском доме девочкам лучше, чем с родной бабушкой.

Далее были собраны необходимые документы и поданы заявления в прокуратуру и на имя уполномоченного по правам ребёнка в Свердловской области Игоря Морокова о нарушении прав бабушки как опекуна и несовершеннолетних детей. Только после этого органы опеки пошли навстречу и семья воссоединилась.