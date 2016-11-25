Москва, 25 ноября, 2016, 07:34 — ИА Регнум. В скором времени в администрации президента (АП) могут произойти преобразования: количество сотрудников планируется сократить как минимум в два раза. Об этом сообщил информированный источник, уточнивший, что ожидается в ближайшее время соответствующее распоряжение главы АП Антона Вайно, пишет газета «Коммерсантъ».

Дарья Антонова ИА REGNUM Здание Администрации президента РФ

Уточняется, что сейчас в АП работает 21 управление, а остаться их должно восемь-девять. Возможно, ситуация прояснится на следующей неделе — в этот период состоится традиционное послание президента Федеральному собранию.

Издание отмечает, что в состав Управления президента по внутренней политике (УВП) может влиться управление по обеспечению деятельности Госсовета. При этом пока не назначен заместитель главы УВП, отвечающий за территории.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, послание Путина Федеральному собранию состоится 1 декабря. Во второй половине декабря президент проведёт большую пресс-конференцию.