Ханой, 25 ноября, 2016, 07:30 — ИА Регнум. Таможенная служба Вьетнама изъяла 619 килограммов слоновой кости в порту города Хошимин, сообщает 25 ноября Associated Press.

Бивни

Сотрудники таможенной службы задержали два контейнера, которые были отправлены из Африки, сообщил заместитель начальника таможенной службы города Хошимин Ле Динь Лой.

Напомним, за последние два месяца таможенная служба Вьетнама изъяла около 4 тонн контрабандной слоновой кости.

Вьетнам является одним из крупнейших в мире транзитных пунктов для контрабанды слоновой кости и рога носорога.

Вьетнам входит в число 22 стран, подписавших Конвенцию о международной торговле исчезающими видами животных (СИТЕС), которая запрещает незаконную продажу слоновой кости.