Владивосток, 25 ноября, 2016, 07:17 — ИА Регнум. В Москве состоялось первое заседание оргкомитета ВЭФ-2017 под руководством заместителя председателя Правительства РФ, полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. Третий ВЭФ должен показать динамику развития Дальнего Востока, рассказать о первых результатах новой экономической политики и представить инструменты экономического стимулирования макрорегиона, об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Минвостокразвития.

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Юрий Трутнев отметил высокий уровень организации и проведения двух предыдущих ВЭФ во Владивостоке. Форум стал значимым событием для представителей бизнеса и политических кругов.

«Высокий уровень проведения Форума повышает планку нашей ответственности. Достаточно быстро за два года форум стал одним из ведущих политических и экономических событий. Проведение ВЭФ важно для Дальнего Востока и всей нашей Родины. Любой крупный проект, тем более такой мега-проект, как Восточный экономический форум, всегда очень сложен для реализации. Это целый комплекс мероприятий. Он создается совместно всем коллективом, всеми министерствами, ведомствами и другими участниками. Мы все должны задуматься над тем, как лучше провести форум и что мы должны для этого сделать. Это наша общая напряженная творческая задача. Дальний Восток должен стать конкурентным. У макрорегиона сильные соседи. Мы должны выигрывать. Успех форума зависит от каждого из нас», — подчеркнул Юрий Трутнев.

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Полпред поручил к ВЭФ-2017 подготовить городскую инфраструктуру, гостиничный фонд Владивостока и кампуса Дальневосточного федерального университета.

Особое внимание Юрий Трутнев уделил формированию деловой программы форума. Третий ВЭФ должен показать динамику развитию Дальнего Востока, стать первым итогом предыдущих двух форумов и других мероприятий, направленных на привлечение инвестиций в регион.

«Сам форум — это не просто площадка, где собираются люди, а практический инструмент развития Дальнего Востока наряду с другими механизмами», — уверен полпред.

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Напомним, Восточный экономический форум проводится по инициативе президента РФ Владимира Путина с 2015 года в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, на Восточном экономическом форуме-2016 подписано 214 соглашений на 1,85 триллиона рублей инвестиций на Дальний Восток. На первом Восточном экономическом форуме в 2015 году было подписано 92 соглашения на общую сумму 1,8 триллиона рублей, из них 1 триллион 116 миллиардов стали заключенными контрактами.