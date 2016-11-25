Нью-Йорк, США, 25 ноября, 2016, 07:16 — ИА Регнум. Российский гроссмейстер Сергей Карякин, комментируя результаты 10-й партии с норвежским соперником Магнусом Карлсеном, заявил, что им была допущена грубая ошибка, сообщает «Спорт Экспресс».

Ruchess.ru Сергей Карякин

«Карлсен играл здорово и создал мне проблемы», — сказал Карякин.

По словам Карякина, он допустил «грубую ошибку» в определённый момент. В целом, по его оценке, ситуация была сложная.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 ноября в Нью-Йорке (США) завершилась 10-я партия 55-го матча за мировую шахматную корону: победил норвежец. Карякин играл чёрными и поражение он признал на 75-м ходу.

Счёт 55-го матча теперь равный — 5:5, а для победы нужно набрать 6,5 очков. Следующая партия состоится 26 ноября, Карякин будет играть белыми фигурами.