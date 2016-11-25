Пекин, 25 ноября, 2016, 07:12 — ИА Регнум. Житель провинции Фуцзянь поймал одну из самых необычных рыб, которые ему когда-либо приходилось видеть. 15-сантиметровая рыба имела пару крыльев, а также 6 лап, наподобие лапок креветки или краба.

Sina.com.cn Рыба-мутант

Находку отнесли местным экспертам, которые опровергли информацию о том, что животное имеет лапы и крылья из-за мутации. По словам специалистов, пойманная рыба является представителем редкого семейства голубых морских петухов — данный вид рыб чаще всего водится на дне океана и редко поднимается на поверхность, пишет «Чжунго жибао».

Несмотря на научное обоснование находки, новость об обнаружении «мутанта, полученного в результате аварии на Фукусиме» еще несколько дней обсуждалась в китайских социальных сетях.

Поймавший необычную рыбу мужчина уже отпустил свою добычу на волю.