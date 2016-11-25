Бисмарк, США, 25 ноября, 2016, 07:11 — ИА Регнум. В Северной Дакоте вновь вспыхнули беспорядки из-за строительства нефтепровода компании Energy Transfer Partners, против которого выступают индейцы племени сиу, правозащитники, звезды Голливуда и уходящий президент США, «настоящий индеец» Барак Обама, передает Associated Press 25 ноября.

Katu.com Племя сиу захватило Черепаший остров

Как стало известно журналистам, нефтяники, очевидно, ободренные победой республиканца Дональда Трампа на выборах президента США, решили возобновить строительство, которое проходит по священным землям коренных американцев в районе поселения Стэндин Рок, где сливаются реки Кэннонбол и Миссури.

В ответ на это индейцы племени сиу и защитники дикой природы из Greenpeace, которые уже несколько месяцев стоят лагерем вблизи строительной площадки, ворвались на территорию нефтяников. Отряду из 350 коренных американцев и сочувствующих удалось добраться до Черепашьего острова, находящегося на территории стройки и являющегося местом поклонения сиу, где они намерены разбить новый лагерь.

Aptn.ca Протест племени сиу против нефтяников

Полиция штата не применяла силу против индейцев. Многие стражи порядка посчитали «кощунством» атаковать индейцев в День благодарения, учитывая историю данного праздника.

Тем не менее ситуация в Стэндин Рок продолжает оставаться напряженной. Представители нефтяной кампании заявляют, что будут добиваться отмены «абсурдных» запретов на строительство, введенных по инициативе Барака Обамы, которые грозят сорвать контракт на $3,8 млрд.

Как передавало ИА REGNUM, конфликт индейцев и нефтяников в Северной Дакоте начался в августе этого года. 18 августа вождь племени сиу Дэйв Арчамболт заявил о своем обращении к сенаторам и президенту США Бараку Обаме с просьбой остановить строительство нефтепровода на землях его племени.

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Первоначально президент Обама не внял мольбам индейцев. Однако в Стэндин Рок начались акции протеста коренных американцев, к которым вскоре присоединились активисты движений в защиту дикой природы, звезды Голливуда Сьюзан Сарандон и Леонардо Ди Каприо. Массовые демонстрации прошли по всем «индейским штатам» и в Вашингтоне.

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В начале сентября на защиту племени сиу неожиданно встала Организация Объединенных Наций — 1 сентября представители международной организации потребовали «действовать согласно ратифицированной США Декларации ООН о правах коренных народов».

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Нефтяники нанесли ответный удар — 9 сентября Федеральный суд вынес решение о разрешении строительства нефтепровода. Но военные инженеры отказались его возобновлять. Заявление военных было поддержано Министерством внутренних дел и Министерством юстиции США.

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В итоге президент Обама поддержал требования индейцев и вынес запрет на строительство, за что был удостоен чести стать «настоящим индейцем». 27 сентября, на Конференции коренных народов США, собравшей 567 племен в Белом доме, индейцы объявили Обаму своим «крестным сыном».

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«Наши сердца полны радости, это — исторический день для поселения Стэндин Рок, для племени сиу и племен по всей стране», — так говорил Дэйв Арчамболт о запрете на строительство для Energy Transfer Partners и последовавшей поддержке президента США своим соплеменникам.

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Но радость индейцев была недолгой. 8 ноября на президентских выборах в США победил республиканец Дональд Трамп, консерватор, сторонник снятия ограничений с угольной и нефтяной промышленности и враг «настоящего индейца» Обамы. А значит, война индейцев с нефтяниками — продолжается.