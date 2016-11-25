Барнаул, 25 ноября, 2016, 07:04 — ИА Регнум. Алтай после аномальных для осени морозов накрыло сильной метелью: сегодня, 25 ноября, в регионе действует штормовое предупреждение, закрыты некоторые дороги. Есть вероятность схода автомобилей с дороги из-за бокового ветра. По данным ФКУ Упрдор «Алтай», из-за серьезного ДТП затруднено движение на 334-м км федеральной автомобильной дороги Р-256 «Чуйский тракт» (Зональный район).

Светлана Шаповалова Алтай накрыло сильной метелью

Сложная метеорологическая обстановка складывается на автодороге А-322 Барнаул — Рубцовск — граница с Республикой Казахстан (участок от примыкания на Топчиху до примыкания на Поспелиху): скорость ветра составляет 16−18 м/сек, а порывы достигают 25 м/сек.

Как сообщает Алтайглавстрой, по причине снегопада, сильного ветра и отсутствия видимости закрыто движение по дорогам: Алейск — Чарышское (на участке от г. Алейска до с. Чарышское), Змеиногорск — Рубцовск (на участке от г. Змеиногорска до г. Рубцовска), Поспелиха — Курья — Третьяково (на участке от с. Поспелиха до границы с республикой Казахстан), Алейск — Петропавловское — Смоленское (на участке от г. Алейска до с. Усто-Пристань — для пассажирского автотранспорта), Шипуново — Краснощеково — Курья (в границах Шипуновского, Курьинского и Краснощековского районов — для пассажирского автотранспорта).

По южным и юго-западным районам края (Алейский, Усть-Калманский, Усть-Пристанский, Чарышский, Поспелихинский, Шипуновский, Курьинский, Краснощековский, Змеиногорский, Третьяковский) в ночное время наблюдалась сильная метель, порывистый ветер, отсутствие видимости, — отмечают дорожники.

Для обеспечения бесперебойного проезда на автодорогах регионального и межмуниципального значения края задействовано более 450 спецмашин. Выставлено шесть постов ГИБДД. Также обстановку контролируют оперативные группы пожарно-спасательных гарнизонов. Приведены в готовность к выдвижению мобильные пункты обогрева и питания.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в ночь на 17 ноября жители региона пережили самый холодный день осени: температура воздуха опускалась ниже 45 градусов Цельсия. Метели с порывами ветра до 22−27 м/с регион пережил также 9 и 10 ноября.