Южно-Сахалинск, 25 ноября, 2016, 06:29 — ИА Регнум. Плохая рыбалка, заложники снежной стихии, по 7 долларов за жизнь одного моряка и яд в комбикормах — самые заметные события Сахалинской области в обзоре ИА REGNUM.

Сергей Малютин. Рыбацкий баркас. 1920-е

Дело траулера «Дальний Восток»: гендиректор в розыске, следствие окончено

Следственный комитет завершил расследование по уголовному делу о крушении траулера «Дальний Восток» в 2015 году, сообщила газета «Советский Сахалин».

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Напомним, в результате катастрофы погибли 69 человек, все они моряки, члены экипажа злополучного судна.

Уголовное дело в объеме 174 томов направлено в Генеральную прокуратуру России для утверждения обвинительного заключения.

По версии следствия, непосредственной причиной крушения траулера стал крен на левый борт, возникший в результате подъема трала с большим уловом, примерно 130 тонн.

Однако причиной дальнейшего затопления судна, ставшего одной из крупнейших морских катастроф в новейшей истории России, стало его непригодное состояние. Директор компании-судовладельца, ООО «Магеллан» Егор Гащенко переоборудовал судно с целью увеличения площадей для переработки рыбы. В итоге устойчивость судна была нарушена полностью. Моряки, выходившие в дальний рейс на таком «переоборудованном» судне, уже фактически были смертниками.

Кроме того, у судна полностью отсутствовала документация о системе управления безопасностью. Без такой документации выход в море запрещен. Но портовые власти, надзорные службы судно выпустили, и «Дальний Восток» отправился в свой последний — смертельный — рейс.

Следователи проследили всю чудовищную цепочку фактического убийства десятков людей. Сотрудники ООО «Магеллан», зная о перегрузе судна, обязаны были запретить дальнейшее плавание, но не сделали этого. Начальник отдела безопасности мореплавания ФГБУ «Сахалинрыбвод» Николай Харченко проигнорировал отсутствие документации об управлении безопасностью и выдал аварийному судну «временное свидетельство». Госинспектор теруправления Росрыболовства Александр Никодименко, проверявший судно вместе с пограничниками уже в открытом море, за взятку в 500 долларов согласился не сообщать руководству об отсутствии достаточного количества спасательных средств на борту. 500 долларов — такова оказалась цена жизней 69 моряков. Чуть больше семи долларов за каждого.

В настоящее время счета и имущество компании «Магеллан» арестованы. Арестовано еще одно судно этой компании — «Андромеда». Наложен арест на имущество обвиняемых, в общей сложности на 15 миллионов рублей.

Уголовное дело в отношении генерального директора «Магеллана» Егора Гащенко выделено в отдельное производство. Беспринципный делец, привыкший наживаться на каторжном труде рыбаков, не заботясь об их безопасности, испугавшись ответственности, скрылся. Он объявлен в международный розыск.

Путина с отставанием

Сахалинская область завершила лососевую путину со значительным отставанием. По сравнению с 2014 годом выловы сократились на 13,4%, сообщило ИА «Сахалинмедиа».

Росрыболовство подвело итоги лососевой путины — 2016. В целом в ведомстве итогами ДФО довольны — выловы, по сравнению с 2014-м, четным и «рыбным», годом выросли на 29%.

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А вот Сахалинская область завершила путину с «минусом», выловив всего 105,4 тысячи тонн, что на 14,3% меньше, чем в предыдущем, рыбном 2014 году.

Причину сахалинские рыбаки видят в том, что на протяжении всей путины на Сахалине и Курилах складывалась непростая ситуация с подходом производителей на нерестилища.

Отдельно островные власти обсудили и браконьерский промысел — по мнению руководителя Росрыболовства Ильи Шестакова, в регионах не всегда на должном уровне организовано межведомственное взаимодействие по борьбе с незаконным оборотом браконьерской продукции.

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Заложники стихии

Несколько жителей Углегорска, выехав из островной столицы на рейсовом автобусе, не смогли добраться до родного города: из-за практически нулевой видимости на дороге автобус сделал вынужденную длительную остановку в селе Ильинское, пишет газета «Углегорские новости».

На Сахалине вновь бушует циклон. Из-за сильной метели и нулевой видимости МЧС официально закрыло участок дороги между Красногорском и Арсеньтевкой до улучшения погодных условий.

Пассажиров, вынужденно «застрявших» вдали от дома, сейчас размещают на ночлег в школе села Ильинское — в местной гостинице свободных мест больше нет. Сотрудники МЧС по Томаринскому району привезли горячую еду и чай, всех пассажиров накормили, в скором времени тем, кто вынужден ночевать в школе, привезут спальные мешки.

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У поронайских фермеров паника: в комбикормах нашли яд

В пробах дотационных комбикормов ветеринары Поронайского района обнаружили высокотоксичные вещества, — сообщило «Сахалин.Инфо».

Это уже не первый случай. Некоторое время назад в этом районе уже случался падеж домашнего скота. В пробах комбикормов ветеринары обнаружили альдрин и гептахлор, запрещенные в России. Выяснилось, что корма поступили на Сахалин из Алтайского края. О происшествии уже проинформированы соответствующие службы и ведомства на Алтае.

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Сколько всего подсобных хозяйств успели приобрести опасные корма из алтайской партии, пока неизвестно. Специалисты выясняют этот вопрос. В администрации Поронайского района, которая и занимается выделением дотационных кормов, сообщили, что отпуск подозрительной продукции приостановлен.