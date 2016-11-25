Пекин, 25 ноября, 2016, 05:31 — ИА Регнум. Народный банк Китая продолжает девальвировать национальную валюту. По состоянию на 25 ноября китайский юань «подешевел» по отношению к доллару США еще на 83 базисных пункта, остановившись на уровне 6,9168 юаня за доллар. Таким образом, национальная валюта КНР обновила исторический минимум, установленный восемь с половиной лет назад — в самый разгар мирового экономического кризиса.

Юань

Китайские эксперты полагают, что колебания юаня в ближайшее время прекратятся. Главными причинами падения юаня называют реформу механизма образования обменного курса, начатую летом 2015 г., и «некие внешние факторы», которые меняются каждый день. Китайцы успели обвинить в падении юаня новоизбранного президента США Дональда Трампа, руководство Великобритании, а также ряд других иностранных политиков и корпораций.

Ранее главный финансовый регулятор страны неоднократно опубликовывал заявления, согласно которым ЦБ КНР использует различные механизмы и инструменты для поддержания надлежащего уровня ликвидности на межбанковском рынке и сохранения кредитных ставок в разумных пределах, пишет «Синьхуа».

За последние 12 месяцев китайский юань «подешевел» по отношению к доллару США почти на 4%. Многие международные аналитики опасаются, что из-за девальвации юаня могут пострадать мировые рынки. Главной причиной данного процесса является теневая монетарная политика Пекина, старающегося всеми способами скрыть отток средств из Китая.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 24 ноября паритетный курс юаня к доллару США остановился на отметке 6,9085. ЦБ КНР понизил курс национальной валюты еще на 181 базисный пункт.