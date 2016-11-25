Якутск, 25 ноября, 2016, 05:18 — ИА Регнум. Помимо «дальневосточных гектаров» республика будет выдавать «якутские гектары». Соответствующий региональный закон принят 24 ноября 2016 года на XXV (очередном) пленарном заседании Государственного Собрания (Ил Тумэн) пятого созыва под председательством Александра Жиркова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба Ил Тумэна XXV пленарное заседание Государственного Собрания (Ил Тумэн)

Проект республиканского закона «О внесении изменений в Земельный кодекс Республики Саха (Якутия)», регулирующий выделение «якутских гектаров», разработан Правительством республики. Законопроект для обсуждения представила министр имущественных и земельных отношений Якутии Евгения Григорьева. Документом вносится ряд изменений в действующий Земельный кодекс республики. Так, устанавливаются предельные минимальные (максимальные) размеры земельных участков для осуществления крестьянскими и фермерскими хозяйствами их деятельности в отдельности для каждого вида. В народе эти земельные участки получили название «якутских гектаров».

В ходе рассмотрения проекта закона на заседании профильного комитета Ил Тумэна министр Евгения Григорьева заявила, что поправки прошли длительное обсуждение. В основу расчётов разработчики законопроекта взяли действующие методические рекомендации Якутского научно-исследовательского института сельского хозяйства от 2006 года.

Согласно законопроекту, для каждого вида крестьянского и фермерского хозяйств предлагается определить предельные размеры в отдельности:

— для растениеводства — не менее 1 га, но не более 10% от площади пашни на территории муниципального района или городского округа;

— для разведения крупного рогатого скота — на 1 условную голову не менее 0,32 га пашни, но не более 10% от площади пашни; не менее 2 га сенокосов, но не более 10% от площади сенокосных угодий; не менее 2 га пастбищ, но не более 10% от площади пастбищ;

— для коневодства — на 1 голову не менее 8 га пастбищ, но не более 10% от площади пастбищ; не менее 1 га сенокосов, но не более 10% от площади сенокосов;

— для свиноводства и птицеводства — не более размеров, предусмотренных в соответствии с нормами градостроительного планирования;

— для пчеловодства — не более 0,2 га.

Для растениеводства минимальный размер земельного участка в размере 1 гектара установлен из расчёта минимальной окупаемости работы специализированной сельскохозяйственной техники. Для пчеловодства размеры определены расчётным путём.

Статьёй 12 Федерального закона «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» для свиноводства и птицеводства минимальные размеры земельных участков не установлены, поэтому в законопроекте минимальные размеры не установлены. Максимальные предельные размеры предлагается установить в общем порядке, то есть не более размеров, предусмотренных нормами в соответствии с нормами градостроительного планирования.

Согласно статье 29 Земельного кодекса Якутии максимальный размер общей площади сельскохозяйственных угодий, которые расположены на территории одного муниципального района и могут находиться в собственности одного гражданина или одного юридического лица, составляет 10% общей площади сельскохозяйственных угодий, расположенных на указанной территории в момент предоставления или приобретения таких земельных участков. Поэтому максимальные размеры земельных участков для каждого вида деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства Якутии рассчитаны в размере не более 10% от общей площади соответствующих сельскохозяйственных угодий.

Помимо этих изменений в Земельный кодекс Якутии вносится ряд других поправок в соответствии с принятыми 3 июля 2016 года федеральными законами в области земельных отношений.

Так, в целях реализации Плана дополнительных мер поддержки реализации Федерального закона № 119-ФЗ о «дальневосточном гектаре» расширяются территории для выделения 1 гектара земель. Планируется внести изменения в статью 245 Земельного кодекса региона в части включения территорий муниципальных образований с численностью населения более 2 000 человек в круг территорий, на которых земельные участки предоставляются в безвозмездное пользование сроком до шести лет.

Кроме того, в соответствии с изменениями в федеральном законодательстве вносятся изменения в статью 4 Земельного кодекса республики, регулирующую обязанности собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков по охране земель; в пункт 19 статьи 12 Земельного кодекса Якутии в части обращения в суд в течение двух месяцев в случае, если земельный участок используется с нарушением требований, повлёкшим за собой существенное снижение плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения или причинение вреда окружающей среде, или если в течение трёх и более лет подряд с момента выявления в рамках государственного земельного надзора факта неиспользования земельного участка по целевому назначению и другие изменения.

После обсуждения народные депутаты республики приняли решение поддержать рассмотренный проект закона и приняли его в окончательном чтении.