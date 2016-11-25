Москва, 25 ноября, 2016, 05:15 — ИА Регнум. В администрации президента РФ в результате реорганизации может быть сокращено количество управлений — вместо 21 их останется восемь или девять, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Дарья Антонова ИА REGNUM Администрация президента РФ

По их данным, соответствующее распоряжение о реорганизации АП от главы администрации президента Антона Вайно ожидается в ближайшее время. Не исключено, что об изменениях станет известно на следующей неделе, когда состоится послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

Ранее издание сообщало, что уже к Новому году могут появиться структура и новое штатное расписание АП после реорганизации. В частности речь шла об объединении двух управлений — по внутренней политике (УВП) и по общественным проектам.

Как сообщало ИА REGNUM, с 12 августа 2016 года президент РФ Владимир Путин освободил Сергея Иванова от должности главы администрации президента. Новым главой администрации президента РФ стал Антон Вайно, ранее являвшийся заместителем главы АП.