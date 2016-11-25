Анкара, 25 ноября, 2016, 03:18 — ИА Регнум. Решение Европарламента об остановке переговоров с Турцией о вступлении в ЕС «ничего не значит» и «не обязательно для исполнения», уверяет читателей турецкое издание Daily Sabah 25 ноября.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мечта

В качестве доказательства издание приводит не только слова министра по ассоциации с ЕС Омара Челика, который считает решение Европарламента «недемократичным» и «не готов воспринимать его всерьез», но и ранее высказанные мнения ведущих политиков Евросоюза.

Так, канцлер Германии Ангела Меркель, хотя и осудила «нарушения прав человека» в Турции, но «обещала продолжать переговоры, идущие с Турцией».

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон обратился к парламентариям с просьбой «не перегнуть палку в отношении Турции», которая является важным союзником западных стран по НАТО.

Премьер-министр Франции Мануэль Вальс также обратил внимание Европарламента на то, что Турция «является членом НАТО», и выразил надежду, что «двери в Европу для Турции останутся открытыми».

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Фредерика Могерини предупредила парламентариев, что «если процесс присоединения подошел к концу, мы оба оказались в проигрышной ситуации. Европа потеряет важный канал для диалога, и рычаги воздействия на Турцию».

Однако стоит признать, что данные заявления не повлияли на принятие решения.

Как передавало ИА REGNUM, 24 ноября подавляющее большинство в Европарламенте, 479 депутатов, проголосовали в пользу резолюции об остановке переговоров с Турцией, 37 были против и 107 воздержались.

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Турция, которая является членом НАТО и одним из ключевых союзников США в регионе, ведет переговоры об ассоциации со странами Западной Европы с 1963 года. В 2005 году начались переговоры о вступлении Турции в Евросоюз. За прошедшие 11 лет ближневосточная страна изменила свое законодательство в соответствии с «европейскими стандартами», предприняты серьезные меры для ассоциации с европейским рынком, однако к конкретным результатам данные меры не привели.

18 марта 2016 года, в ответ на рост числа беженцев из охваченной войной Сирии в страны Западной Европы, между ЕС и Турцией было подписано Миграционное соглашение. Согласно ему, Турция останавливает нелегальную миграцию в Европу со своей территории, а Брюссель обязуется ускорить переговоры по членству Турции в ЕС и облегчить визовый режим.

Однако и «миграционная сделка» реально не помогла вступлению Турции в Евросоюз — несмотря на то, что поток беженцев в страны ЕС по «балканскому маршруту» фактически остановлен, никаких подвижек в отношении смягчения визового режима для турецких граждан сделано не было, а переговоры о вступлении в Евросоюз и вовсе зашли в тупик. На этот раз поводом стало ведение в Турции чрезвычайного положения в ответ на попытку государственного переворота 15−16 июля — европейские политики заявили, что массовые аресты подозреваемых в организации мятежа являются «нарушением прав человека», а странам, нарушающим права человека, «нет места в Европе».