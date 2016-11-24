Минск, 25 ноября, 2016, 02:51 — ИА Регнум. В Минске 24 ноября прошли международные философские чтения, посвящённые Всемирному дню философии, с рассмотрением темы «Гражданственность и патриотизм в философии генерала С.Н. Войцеховского», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM

«Генерал двух армий» — так часто называют уроженца Витебска Сергея Войцеховского, которого власти постсоветской Белоруссии не считают ни «славным земляком», ни «знаменитым белорусом». В отличие от литовских князей и римских пап, его не славят в пропагандистской продукции и не устанавливают ему памятников. О роли личности в истории выдающегося русского и чехословацкого военачальника собрались поговорить в минском Республиканском институте высшей школы докладчики из России и Белоруссии.

Неожиданностью стало появление на мероприятии посла Чехии в Белоруссии Милана Экерта. На хорошем русском языке, что может продемонстрировать далеко не каждый аккредитованный в постсоветской республике дипломат, посол выразил благодарность организаторам мероприятия и сказал несколько слов о генерале Войцеховском, который в Чехии известен гораздо больше, чем в Белоруссии.

«Человек, который оставил большой след, который жил в непростые времена», — так охарактеризовал генерала Войцеховского чешский дипломат. Он отметил, что по прошествии времени возможно оценить, как вёл себя тот или иной человек в тяжёлых обстоятельствах, насколько в нём проявились благородные или иные качества. Генерал Войцеховский будет «жить в истории русско-чешской, или белорусско-чешской, которая связывает нас», отметил Экерт.

«Витебск должен напомнить эту историю, и мы будем стараться, чтобы установили какую-то доску», — сказал посол Чехии. Вероятно, имелась в виду всего лишь скромная мемориальная доска, не было и тени намёка на конную статую литовскому князю Ольгерду в Витебске.

В чешском городе Брно мемориальная доска в память о Войцеховском открыта в 2003 году. Присутствовавший на философских чтениях известный витебский скульптор Александр Гвоздиков не без интереса наблюдал за предложениями участников мероприятия.

Созвучное представителю официальной Праги выступление сделала автор фильма «Сергей Войцеховский. Генерал без Родины» Анжелика Новикова из белорусского продюсерского центра, отметившая: «Человеческая честь и достоинство могут быть сохранены в самых невероятных условиях. В таких оказался Войцеховский».

С приветственными словами выступили представители РИВШ (организаторы), директор российского фонда «Народная дипломатия» Алексей Кочетков и замдиректора Российского института стратегических исследований Михаил Смолин. Также поприветствовала участников философских чтений консультант представительства Россотрудничества в Белоруссии Наталья Авралева, однако весьма сумбурно, оставив впечатление, что ошиблась мероприятием.

Белорусский историк и политолог Николай Малишевский напомнил участникам философских чтений биографию Войцеховского, сопроводив своё выступление мультимедийным материалом. Однако, как отметил позже один из выступавших — белорусский историк Вячеслав Бондаренко, многие докладчики о Войцеховском вспоминали вскользь или вовсе не вспоминали.

Таким было выступление доктора философских наук, академика НАН Белоруссии, бывшего замзавотделом ЦК Компартии БССР, автора многочисленных публикаций на самые разные темы Евгения Бабосова. Автор книги «Фетхуллах Гюлен — турецкий мыслитель и проповедник всемирного масштаба» (Мн., 2014) сконцентрировался на воинской доблести не генерала Войцеховского, а бойцов Красной армии.

Для затравки профессор сообщил: «Генерал заслуживает не только памяти, но и поклонения». После этого он подробно рассказал историю очерка Бориса Полевого о подвиге советского солдата, увековеченного в известной скульптуре берлинского Трептов-парка, а также о другом берлинском памятнике с инициалами Героя Советского Союза Николая Кузнецова.

«К чему я это говорю? К тому, что это не единичный случай российского офицерства», — пояснил профессор. Он продолжил свой рассказ, в котором нашлось место итальянским партизанам и французским «маки».

Профессор также обратил внимание на то, что Лев Толстой, Владимир Путин и Александр Лукашенко — офицеры. Последовал вывод: «Надо воспитывать на примере таких людей, как генерал Войцеховский».

Затем Бабосов снова ушёл в историю Великой Отечественной войны, отметив: «Если нет исторической памяти — народ превращается в сброд, эсэсовский в том числе».

Завершил своё выступление белорусский академик цитатой из песни Олега Газманова «Офицеры». Энергичная речь была вознаграждена аплодисментами.

Восхваление бывшими коммунистами покойного белогвардейца было ожидаемым и по-своему интересным. В 90-е они успели гневно заклеймить националистов и осудить «величайшую геополитическую катастрофу», что не помешало им же в 2000-х заработать на новом идеологическом заказе.

Интересный доклад о кризисе современного университетского образования представил доктор философских наук, профессор МГУ Агамали Мамедов. Он ни словом не обмолвился о Войцеховском, сконцентрировавшись на критике пороков современной системы обучения. «Менеджеризация университетов», «казуализация профессорского труда, «прекаризация преподавательского труда» — эти и другие язвы безжалостно вскрывал дорогой гость из Москвы. В соответствии с теорией Адама Смита преподаватель современного вуза превращён в работника сферы услуг и поставлен на один уровень с парикмахером, констатировал Мамедов.

Старший научный сотрудник Института философии НАН Белоруссии, кандидат философских наук, доцент Григорий Лянькевич пытался перебивать российского учёного и проявлять эрудицию. В очередной раз, решив напомнить о существовании «двух Смитов», он немедленно был опущен Мамедовым на землю вопросом о названии научного труда того самого второго из Смитов, коих, на самом деле, гораздо больше двух. Под взорами почти четырёх десятков человек «навуковец» был вынужден признать, что не в состоянии припомнить название труда второго из Смитов, на которого он только что ссылался.

Почин Бабосова продолжил автор вышедшей в этом году в печатном органе Администрации президента статьи «Философская поэма академика Бабосова», лауреат премии Ленинского комсомола, бывший ответственный работник Компартии, сотрудник президентской администрации, замминистра образования и автор книжек про идеологию и национальную идею, доктор исторических наук, профессор журфака Белгосуниверситета Олег Слука. Докторскую степень белорусский учёный получил за защиту диссертации на тему «Комсомольская печать Белоруссии: проблемы становления, развития и ее роль в строительстве социализма, 1918—1941 гг.», о чём многие присутствующие были прекрасно осведомлены. Тем более интересным представлялась его точка зрения на тему «Гражданственность и патриотизм в философии генерала С. Н. Войцеховского».

«Я патриот в двойном измерении. Присягу я давал Советскому Союзу, а сейчас я патриот Республики Беларусь», — заявил в начале своего выступления Слука, посчитавший уместным такое заявить на научном мероприятии, посвященному кредо генерала Войцеховского.

Доктор исторических наук перешёл к сослагательному наклонению, затронув историю Чехословакии накануне вторжения Третьего рейха. Затем его мысль перетекла в идеологические императивы.

«Рождение нас от мамы формирует ген патриотизма», — услышали представители научной общественности Союзного государства Белоруссии и России.

«Почему белорусский народ возрождаем? Потому, что он патриотичен до без конца», — ответил на свой же вопрос Слука.

«Народ наш, белорусский, формирует жизненное пространство для человека», — констатировал белорусский учёный, возможно, знакомый с трудами классиков геополитики.

Присутствующие были проинформированы о том, что «президенту Путину на валдайском собрании вопрос был задан корректно», а также о том, что «нужно решать социальные вопросы на уровне 6−7-го технологического уклада, а не на 4−5-м, на котором мы находимся».

«Патриотизм отступил за наши спины», — констатировал профессор.

«Патриотизм — это не позиция воздержания, — предупредил белорусский учёный. — Это позиция наступления».

Он рассказал, что «душа просит целенаправленного движения вперёд», а также поделился другими ценными идеями. В подтверждение своей правоты он потряс бумагами, в которых, по его утверждению, стоят подписи студентов 5-го курса, удостоверяющие, что они патриоты.

После кофе-паузы докладчики продолжили работу. Были и достойные доклады по теме мероприятия, и открытия вроде признания представителя Витебского госуниверситета им. Петра Машерова об огромной накопленной мудрости, не нашедшей практического применения. Дискуссии с заточенными вопросами иногда упирались в логические тупики. По меркам современной Белоруссии, мероприятие прошло на высочайшем теоретико-методологическом уровне.

Как сообщало ИА REGNUM, руководство Белоруссии уверено, что идентичность белорусов не сформирована и политика «белорусизации» приведёт к позитивным переменам. Оно уверено также, что система образования в Белоруссии не хуже, чем во многих развитых европейских странах, что позволяет доводить планы по «экспорту образовательных услуг». Уровень белоруской науки оценивается руководством республики как высокий.