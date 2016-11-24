Киев, 25 ноября, 2016, 00:32 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко на пресс-конференции по итогам саммита ЕС — Украина заявил, что обсуждал с избранным президентом США Дональдом Трампом Крым и Донбасс, однако не стал уточнять детали, пишет «Украинская правда».

Gage Skidmore Дональд Трамп

По его словам, вопрос об «оккупации Крыма и Донбасса в ходе телефонного разговора поднял Трамп. «Я не хотел бы раскрывать вам содержание первого разговора между президентом Украины и избранным президентом США», — сказал Порошенко.

При этом украинский лидер подчеркнул, что возможность дать Трампу «очень детальную информацию» о происходящем на востоке Украины у него была.

Напомним, в марте 2014 года Крым вошел в состав России по итогам референдума: за то, чтобы полуостров стал российским регионом, проголосовали 96,77%жителей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя.

В Киеве, США и в ЕС результатов референдума не признают, считая Крым «временно оккупированной территорией». В конце июля 2016 г. кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил о готовности рассмотреть вопрос о признании Крыма частью России в случае своей победы на выборах.

15 ноября администрация Порошенко заявила о состоявшемся между ним и избранным президентом США телефонном разговоре. Отдельный пресс-релиз о переговорах Трампа с Порошенко переходная американская администрация публиковать не стала. Причём сообщение об аналогичных переговорах с президентом России Владимиром Путиным было опубликовано.