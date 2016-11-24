Берлин, 24 ноября, 2016, 23:55 — ИА Регнум.



Jedimentat44 Владимир Путин

«Крупный европейский капитал играет на стороне президента России Владимира Путина. В результате смещения глобального баланса сил в пользу Москвы многие западные биржевики и инвесторы вновь готовы вкладываться в Россию. Западные спекулянты никогда еще не ошибались. Путин в настоящее время считается самым успешным виртуозом геостратегии на планете. Инвесторы и спекулянты реагируют на его слова и действия в последние годы с бешеной скоростью. Даже несмотря на западные санкции, глава Кремля сумел внушить доверие финансовым воротилам мира», пишет газета Die Welt.

«С особенной эйфорией реагируют западные банки на изменение геополитической ситуации погоды после победы на выборах президента США Дональда Трампа. Крупнейший в Германии Deutsche Bank и его клиенты надеются, что новый президент США сможет нормализовать отношения между Россией и США. В Европе все больше и больше стран стремятся к нормальным отношениям с Россией, в первую очередь Болгария, Италия, Австрия и Венгрия. Даже во Франции, скорее всего, скоро произойдет смена курса, если Франсуа Фийон выиграет весной президентские выборы. Недаром Путин в среду похвалил Фийона и выразил надежду на хорошие личные отношения с ним».

«Русский финансовый рынок является самым большим выгодоприобретателем от политических перемен. Российские акции и облигации растут в цене. А Россия, таким образом, снова привлекательна для инвесторов. Крупный западный капитал вновь открыл для себя Путина. Кремлевский лидер высоко котируется среди инвесторов. Достаточно вспомнить, что вскоре после вступления в должность в канун нового тысячелетия он считался истинным реформатором. Он ввел плоскую шкалу подоходного налога в 13% и вызвал гиперрост в реальном секторе. Доходы населения в первые годы его правления резко увеличились. Успех был обусловлен отчасти стремительным ростом цен на нефть и газ. Сокровища земли принесли в российскую казну 1,5 триллиона долларов», — добавляет газета.