Рим, 24 ноября, 2016, 23:52 — ИА Регнум. В северных областях Италии объявлен «красный» уровень тревоги. Ливневые дожди обрушились на север-запад страны, особенно тяжелая ситуация сложилась в маленьких городах областей Лигурии и Пьемонта, разрушено несколько мостов, в Пеьмонте в провинции Кунео река Танаро вышла из берегов.

Иван Айвазовский. Всемирный потоп. 1864

В школах отменили занятия. Пока обошлось без жертв. По прогнозам метеослужбы, стихия в пятницу, 25 ноября может распространяться на области Валле-д'Аоста и Тосканы. Река По также наполнилась водой и рискует выйти из берегов. Мэр Турина Кьяра Аппендино распорядилась запретить транзит транспортных средств и пешеходов, а также парковку вдоль реки.

Губернатор Пьемонта Серджио Чампарино заявил, что в долине Танаро эвакуированы магазины и фабрики. Так, кондитерская фабрика «Ферерро» с вечера четверга 24 ноября временно приостановила свою работу. Пока власть на местах подсчитывает нанесенный ущерб, жители страны опасаются, что потери могут оказаться выше, чем в 1994 году. Тогда от наводнения погибли несколько десятков человек.

Месяц ноябрь считается самым дождливым месяцем Италии. С каждым разгулом стихии в той или иной области страны происходят наводнения или оползни. Сильные дожди и в этот раз оказались неожиданными для руководителей областей, итальянцы критикуют местную власть, которая не приняла превентивных мер.