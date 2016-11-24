Москва, 24 ноября, 2016, 23:45 — ИА Регнум. Размещение на южных Курильских островах России ракетных комплексов береговой обороны «Бастион» осуществлено на плановой основе, в рамках укрепления обороны и национальной безопасности, — заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Peter flickr Курильские острова

«Цель — последовательное укрепление национальной безопасности. Именно в русле такой линии были дислоцированы береговые ракетные комплексы на южных Курилах», — отметила она, подчеркнув, что Курильские острова «являются неотъемлемой частью российской территории».

Противокорабельный ракетный комплекс К-300 «Бастион», оснащается самонаводящимися противокорабельными ракетами «Оникс». Ракета способна уничтожать одиночные и групповые надводные цели в условиях сильного радиоэлектронного и огневого противодействия на дистанции не менее 300 км.