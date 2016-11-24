Сан-Сальвадор, 24 ноября, 2016, 23:10 — ИА Регнум. Мощное землетрясение зафиксировано у побережья Сальвадора, сообщает Геологическая служба США.

Martin Luff Последствия землетрясения

Уточняется, что очаг подземных толчков зафиксирован на глубине 3,3 км и находится на удалении 120 км к югу от столицы Сальвадора. Последствия землетрясения в данный момент выясняются.

Напомним, что удар стихии переживают соседние Никарагуа, Панама и Коста-Рика, попавшие под ураган «Отто». Властями этих государств введен режим «красной», то есть максимальной, опасности.

В Сальвадоре, Никарагуа и Коста-Рике объявлена угроза цунами.