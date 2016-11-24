Москва, 24 ноября, 2016, 22:50 — ИА Регнум. Российские власти обсуждают вариант объединения министерства экономического развития и министерства финансов в одно ведомство. Об этом сегодня, 24 ноября, передает «Эхо Москвы» со ссылкой на источники в Кремле и правительстве.

Алиса Агранат ИА REGNUM Кремль

По данным источников, власти обсуждают вариант слияния Минэкономразвития и Минфина уже в 2017 году. Но, скорее всего, слияние возможно в 2018 году после выборов президента России.

Министерство экономического развития является преемником Госплана СССР. В 1991 году уже существовало единое ведомство экономики и финансов (Министерство экономики и финансов РСФСР), но в таком виде оно просуществовало только три месяца.

В последующие годы Минэкономразвития иногда «скрещивали» с министерством торговли, но в итоге торговля была объединена с промышленностью. Идея слияния Минфина и Минэкономразвития снова всплывала в 2015 году в связи с необходимостью сокращения бюджетных расходов, но так и не была реализована.

Вновь о слияния заговорили после резонансного ареста министра экономического развития России Алексея Улюкаева по уголовному делу о вымогательстве взятки. Кто станет новым министром экономического развития, до сих пор неизвестно.