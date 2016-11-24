Москва, 24 ноября, 2016, 22:17 — ИА Регнум. Судья, освободивший от уголовной ответственности и приговоривший к принудительному психиатрическому лечению убившую четырехлетнюю девочку няню Гульчехру Бобокулову, действовал на основании закона и заключений судебных психиатров, заявил журналистам глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов.

Tim Evanson Правосудие

Хорошевский суд Москвы в четверг освободил от уголовной ответственности Бобокулову и направил ее на принудительное психиатрическое лечение.

Если эксперты пришли к заключению, что человек невменяем, то привлекать человека к уголовной ответственности нельзя. Его нужно лечить в психиатрической лечебнице закрытого типа», — подчеркнул Федотов. При этом он отметил, что даже если человек невменяем, его права должны соблюдаться.

Напомним, в феврале текущего года няня Гульчехра Бобокулова, приехавшая на заработки из Узбекистана, убила подопечную четырехлетнюю девочку, подожгла квартиру и около 20 минут ходила по улице с отрезанной головой ребенка в невменяемом состоянии, пока ее не задержали полицейские у входа в метро.

Судебно-психиатрическая экспертиза показала, что 39-летняя Бобокулова страдает хроническим психическим расстройством. Женщина обвинялась в убийстве ребенка, поджоге дома и заведомо ­ложном сообщении о взрыве.