Москва, 24 ноября, 2016, 22:14 — ИА Регнум. Генсек НАТО путается в географии и показаниях, заявляя, что не НАТО расширяет свое присутствие в Европе, а Россия якобы пытается сохранить некую подконтрольную зону вблизи своих границ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 ноября, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

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«Любой человек, знакомый с картой Европы, может посмотреть на расположение новых членов и баз НАТО, возникших за последние годы, и убедиться в том, как настойчиво приближалось НАТО к нашим границам», — отметил Железняк. «Россия предпринимает исключительно ответные меры, направленные на обеспечение безопасности нашей страны. Любая страна имеет право на защиту своих интересов и будет отвечать на возникающие угрозы», — сказал он.

Россия в своей внешней политике не использует методы, которыми активно пользуются западные специалисты по насаждению странам и народам «блокового» мышления, «правильного» взгляда на демократию и своих подходов в решении международных вопросов, указал парламентарий.

«Безусловно, нас беспокоит обстановка и положение русскоязычного населения на Украине, и в других странах, которые расположены рядом с Россией. Но мы не вмешиваемся и не намерены угрожать суверенитету других государств. Мы выступаем за добрососедство, диалог и равноправное сотрудничество на основе сохранения баланса сил и уважения к интересам друг друга», — заключил он.

Россия пытается влиять на соседние страны, несмотря на то, что времена, когда Европа была разделена на сферы влияния, остались позади, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. «Мы не верим в сферы влияния. Мы верим в суверенитет и независимость всех стран. Но то, что делает Россия в Грузии, Молдавии, на Украине, в других странах — это попытка разными способами восстановить некую подконтрольную зону близ своих границ», — заявил он в ходе выступления в Оксфордском университете.