Брюссель, 24 ноября, 2016, 21:55 — ИА Регнум. Уходящий в отставку спикер Европейского парламента Мартин Шульц назвал страны, которые выступают против введения безвизового режима между Украиной и Европейским союзом. Об этом сегодня, 24 ноября, пишет «Украинская правда».

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Шульц заявил, что Европейский парламент давно готов к отменен виз с Украиной, но Совет Евросоюза пока не может согласовать этот механизм. Против этого выступают такие ключевые страны ЕС, как Франция, Италия, Германия и Бельгия, а также некоторые другие.

«Это зависит не от результатов выборов во Франции, а от способности членов ЕС прийти к согласию», — подчеркнул Шульц.

Евросоюз давно «кормит» Украину обещанием ввести безвизовый режим. При этом речь идет о безвизовом режиме для краткосрочных туристических поездок, а вовсе не о свободном перемещении рабочей силы, товаров и услуг.

Переговоры по безвизовому режиму с Украиной стартовали в 2008 году. Когда в конце 2013 года тогдашний президент Украины Виктор Янукович заявил о необходимости дополнительных переговоров по вопросу ассоциации Украины с ЕС, прозападные силы на Украине подняли восстание, свергли Януковича и захватили власть.

Новые украинские власти постоянно твердили, что безвизовый режим с Евросоюзом вот-вот будет введен. Они твердят об этом уже три года, а безвизового режима всё нет.