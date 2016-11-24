Москва, 24 ноября, 2016, 21:43 — ИА Регнум. Резолюция о борьбе с пропагандой третьих стран «беспрецедентно уравнивает Россию и так называемое «Исламское государство» (запрещенная в России террористическая организация). Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 ноября, об этом заявил глава комитета Госдумы по информполитике, один из руководителей Института развития интернета (ИРИ) Леонид Левин («Справедливая Россия»).

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Он обратил внимание на то, что стержнем обвинений против России авторы документа сделали распространение «альтернативных взглядов» и «сомнений». «Странные для демократического института призывы к поиску врагов и выявлению тех, кто идет не в ногу, не могут не вызывать тревожных чувств. Слегка завуалированные предложения создания при евроструктурах курсов по обучению журналистов пропаганде и подчинению их НАТО также отражают достаточно тревожные тенденции», — констатировал депутат.

«Профессиональный и культурный уровень евродепутатов, проголосовавших за этот документ, вызывает сильнейшие сомнения в их способности выполнять обязанности парламентария. Поддержав призыв к фактическому введению цензуры и приравниванию пера журналиста к оружию, они посягнули на основу демократического устройства — свободу слова», — заключил Левин.

Накануне Европарламент (ЕП) одобрил резолюцию о борьбе с пропагандой третьих стран, включая Россию. Голосование прошло на пленарной сессии ЕП в Страсбурге. Так, в документе упоминаются телеканал RT, агентство Sputnik, а также фонд «Русский мир» и Россотрудничество.

Комитет ЕП по иностранным делам одобрил 10 октября доклад о борьбе с пропагандой. Документ под названием «Стратегические коммуникации ЕС как противодействие пропаганде третьих сторон», в котором среди угроз называются в частности российские СМИ, был подготовлен польским депутатом Анной Фотига. По ее утверждению, власти РФ якобы «активно используют широкий спектр средств и инструментов, включая специальные фонды, многоязычные телевизионные каналы, информационные агентства, социальные медиа и интернет-троллей для нападок на западные ценности, разъединения Европы, обеспечения внутренней поддержки и создания восприятия, что страны (программы) «Восточного партнерства» являются несостоявшимися».