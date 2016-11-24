Уфа, 24 ноября, 2016, 21:35 — ИА Регнум. Согласно статистике, в Башкирии за 9 месяцев 2016 года возросло потребление алкоголя и наметилось снижение смертности от случайных отравлений алкоголем. Опрошенные ИА REGNUM эксперты разошлись в оценке представленных выводов.

Андрей Рябушкин. В кабаке. 1891

По результатам исследования «Национальный рейтинг трезвости субъектов Российской Федерации», которое ежегодно проводится федеральным проектом «Трезвая Россия» и экспертно-аналитическим центром при Общественной палате РФ, Башкирия в рейтинге опустилась на две строчки и теперь занимает 21 место из 85 регионов России. В исследовании учитывались объемы продаж всех видов алкогольной продукции, показатели больных алкоголизмом, смертей от алкогольного отравления.

Не может быть!

С данной оценкой не согласны многие жители республики. «Потребление алкоголя в регионах России достаточно стабильно, оно не зависит от кризисных явлений и других факторов, — считает общественный деятель Азамат Галин. — Я бы не стал полностью доверять таким рейтингам, так как они отражают только легальную продажу алкоголя в регионе, но не реальное потребление». По словам общественника, проданная в Башкирии оптовыми партиями алкогольная продукция может находить конечного потребителя в соседних регионах России и государствах. Если раньше в Башкирию алкоголь активно ввозился, то теперь наблюдается обратный процесс — алкоголь везут из Башкирии в Казахстан. Кроме того, рейтинг не учитывает и потребление нелегального алкоголя. В 2015 году объемы продаж по всем видам алкоголя в Башкирии снизились на 6%, в частности водки — на 14%.

Что касается смертности, то по итогам 9 месяцев 2016 года, она несколько снизилась. По данным министра здравоохранения Башкирии Анвара Бакирова, с января по сентябрь этого года смертность от случайных отравлений алкоголем уменьшилась в 1,7 раза. Летальный исход от отравления алкоголем наблюдался в среднем у 5 человек из 100 тысяч. Для сравнения, по России этот показатель равняется 5,7, по ПФО — 6,7. Но в 11 районах, в том числе в Гафурийском (8,4), Караидельском (10,4), Белебеевском (9,6) уровень смертности от некачественного алкоголя намного выше республиканского.

Может

Однако часть экспертов не склонна не доверять рейтингу. «В 2015 году потребление алкоголя в Башкирии снижалось, но в первом полугодии 2016 года всё вернулось на круги своя, — отметили в экспертном сообществе LogoMarkt. — Действительно, в 2015 году объемы продаж по всем видам алкоголя в Башкирии снизились на 6%, в частности водки — на 14%. Но по итогам первого полугодия 2016 года реализация легальной алкогольной продукции выросла в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 26%, в том числе, водки — на 19%». При этом по данным Башстата, с начала года в республике стоимость водки, виноградных вин и зарубежного пива выросла на 1−2%. В то же время отмечается снижение цен на коньяк — минус 2,5% за 11 месяцев.

Сумма поступивших в бюджет Башкирии акцизов на алкогольную продукцию в первом полугодии 2016 года выросла на 23% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года — до 9,2 млрд рублей. Всего на территории республики алкогольную продукцию реализуют 1,655 тыс. организаций на 4,789 тыс. объектах торговли. В целом соискателями лицензии в бюджет республики за первое полугодие перечислено 46,9 млн рублей.

По итогам первого квартала 2016 года, в Башкирии смертность от случайных отравлений алкоголем выросла на 52,4%. Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Роспортебнадзора, в Башкирии за 2014 год спиртосодержащей продукцией отравились 1 тыс. 630 человек, из них 27 детей до 14 лет и 13 подростков. 179 случаев алкоотравлений закончились смертью. От отравлений спиртосодержащей продукцией в 2013 году в республике умерли 187 человек.

За январь-сентябрь 2016 года Роспотребнадзор Башкирии проверил 604,8 декалитра алкогольной продукции. Всего специалисты исследовали 122 пробы, и все они соответствовали нормам. Тем не менее с продажи было снято 2 партии алкоголя по причине истечения срока годности. По информации ведомства, основные нарушения при реализации спиртосодержащей продукции касаются температурного режима и условий хранения.