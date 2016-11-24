Санкт-Петербург, 24 ноября, 2016, 21:27 — ИА Регнум. Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» победил тель-авивский клуб «Маккаби» (Израиль) в домашнем матче пятого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча прошла сегодня, 24 ноября, в Санкт-Петербурге.

Carla Arenas Футбол

Команды сошлись на санкт-петербургском стадионе «Петровский». Хозяева показали достойную игру и не оставили «Маккаби» шансов. Матч завершился со счетом 2:0 в пользу «Зенита».

Первый гол забил на 44-й минуте Александр Кокорин. В компенсированное время второго тайма второй гол забил Александр Кержаков.

Стоит отметить, что «Зенит» уже обеспечил себе выход в плей-офф Лиги Европы с первого места в группе, когда одержал пять побед на групповом этапе. Тель-авивский клуб идет на третьем месте с четырьмя очками.