Рига, 24 ноября, 2016, 21:08 — ИА Регнум. В Латвии заметно снизился общий оптимизм населения, свидетельствует новейшее исследование «Латвийский барометр Baltic International Bank», проведенное в ноябре 2016 года, сообщает LETA.

Kenneth C. Upsall Население Латвии

Так, согласно опросу, на 9 пунктов упала оценка состояния экономики Латвии, и на 6 пунктов снизился оптимизм латвийцев на изменения экономической ситуации через год. Как стало известно, негативнее всего участники опроса оценили общее развитие ситуации в Латвии — эта оценка опустилась на 18 пунктов.

Также жители Латвии скептически оценивают работу правительства, в ноябре этот показатель опустился на 7 пунктов, с — 35 до — 42.

В свою очередь, немного возросла оценка латвийцами своего материального положения — на 2 пункта (с — 12 до — 10), а также на 1 пункт улучшились прогнозы материального положения семей в будущем (с +3 до +4).

Напомним, исследование «Латвийский барометр Baltic International Bank» проводится в Латвии ежемесячно.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в отчете Центра безопасности и стратегических исследований при Национальной академии обороны Латвии говорится, что, в целом, для жителей Латвии, как латышей, так и представителей других национальностей, характерна сильная неудовлетворенность политическими и экономическими процессами в стране. Но специалисты успокаивают тем, что большинство жителей Латвии попросту не верят, что их поступки и массовые протесты могут что-то изменить, поэтому политическая и общественная активность очень низка.