Хельсинки, 24 ноября, 2016, 21:06 — ИА Регнум. Власти Финляндии вернут свои гражданам 2,3 млрд евро «переплаченных» налогов. Об этом сегодня, 24 ноября, сообщает финский национальный вещатель Yle.

Дарья Антонова ИА REGNUM Переплаченные налоги

Более 3 млн граждан Финляндии получат налоговый возврат за прошлый год. В среднем возврат составит 660 евро на человека. Около ста финнов получат обратно от государства более 500 тыс. евро. Самая большая сумма возврата доходит до 2,5 млн евро.

В то же время почти 750 тыс. человек остались должны государству. Сумма недоплаченных налогов составляет почти 1,2 млрд евро.