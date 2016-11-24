Екатеринбург, 24 ноября, 2016, 20:55 — ИА Регнум. В Екатеринбурге задержан подозреваемый в краже проекторов с выставки, посвящённой последнему российскому императору Николаю II и его семье. Гражданин уже признался в содеянном, сообщил начальник пресс-службы Главного управления МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Борис Кустодиев. Император Николай II (фрагмент). 1915

Мультимедийная выставка «Живые картины: Николай II», посвящённая императору и его семье, начала работу 3 октября в центре города. По замыслу организаторов, через художественные образы картин, «двигающихся» на панораме с помощью анимации, посетителям показывали судьбу царской семьи. Экспозиция должна была работать до 2018 года — 100-летия расстрела семьи. Но 24 ноября её работу пришлось прервать — проекторы украли.

Сыщики оперативно выехали на место и приступили к поискам. Теперь подозреваемый пойман и признался в содеянном. Возможно, уже в ближайшее время выставка возобновит работу.

Напомним, Екатеринбург стал последним местом проживания Николая II и его семьи. В июле 1918 года сам он, его супруга и дети были расстреляны.