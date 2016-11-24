Тель-Авив, Израиль, 24 ноября, 2016, 20:55 — ИА Регнум. В израильском мегаполисе Хайфа, расположенном на севере страны, власти эвакуировали 60 тысяч человек из-за лесных пожаров, надвигающихся на город. Об этом сегодня, 24 ноября, сообщает The Times of Israel.

Алексей Денисов-Уральский. Лесной пожар. 1910

Сообщается, что сильные лесные пожары подступают к Хайфе. Огонь уже перекинулся на городскую застройку в пяти частях города. Власти эвакуировали из районов, которым угрожает огонь, 60 тысяч человек.

На данный момент известно, что более 100 человек получили ранения. Большинство из пострадавших отравились дымом.

Кроме Хайфы, лесные пожары угрожают Иерусалиму и городам на Западном берегу реки Иордан. Быстрому распространению огня способствуют ветер и сухая погода в регионе.

Генеральный инспектор полиции Израиля Рони Альшейх заявил, что часть лесных пожаров вызвана поджогами. Есть вероятность, что за поджогами стоят националистические организации. Несколько подозреваемых уже задержаны.

Иностранные державы, в частности, России, Турция и Греция, направили самолеты и оборудование для тушения пожаров. К борьбе с огнем привлечена израильская армия.