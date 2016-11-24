Ленинградская область, 24 ноября, 2016, 20:56 — ИА Регнум. Ежедневный транспортный коллапс в районе Мурино, на стыке Ленинградской области и Санкт-Петербурга, начнет ослабевать уже с середины 2017 года. Пробки значительно уменьшатся после открытия движения по «техническому» участку под Кольцевой автодорогой.

Андрей Репин ИА REGNUM Пробка

Такой прогноз сегодня, 24 ноября, подводя итог совещания по вопросу строительства транспортных развязок в обход Мурино и Новое Девяткино, высказал зампред правительства Ленобласти по строительству Михаил Москвин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дальнейшее развитие этой территории, на которой ведется массовое жилищное строительство, должно происходить только после решения существующих проблем транспортной и инженерной инфраструктуры, поскольку от этого напрямую зависит комфорт проживающих здесь людей, подчеркнул губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

«Я понимаю застройщиков, понимаю экономику, но мы не должны сами себе рыть яму, из которой потом будем с трудом выбираться», — сказал он в ходе совещания.

По словам Михаила Москвина, в настоящее время «самая большая пробка идет от железной дороги до Шоссейной улицы, которая потом выходит на проспект Культуры и выезжает на Кольцевую автодорогу».

«Наша первейшая задача эту пробку ликвидировать, чтобы живущие здесь люди могли спокойно заехать и выехать из дома. Более длительная перспектива в строительстве объезда пока не обсуждается», — сказал Москвин.

Ликвидировать транспортный затор в районе Мурино планируют в несколько этапов. На первом этапе часть автомобильного потока уведут на уже существующий технический проезд под КАД. «Технологический проезд там есть, нужно только выполнить мероприятия по безопасности. Если часть потока пойдет по этой второй дороге, то нагрузка на единственную действующую сегодня снизится в два раза. Тем самым поток уже будет меньше», — пояснил Москвин.

Сумму, необходимую для реализации этого проекта, чиновник не назвал, но подчеркнул, что это небольшие средства, и их полностью готовы вложить застройщики прилегающих территорий.

Более конкретные сроки по всем этапам строительства, по словам Москвина, будут озвучены не ранее 15 декабря. Такой срок дал губернатор региона Александр Дрозденко.

Вторым этапом решения проблемы будет строительство нескольких постоянных съездов и выездов на КАД и развязки к транспортно-пересадочному узлу «Девяткино».

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Напомним, строительство транспортного обхода Мурино и Нового Девяткино слева предусматривает строительство трассы из Петербурга от КАД с выходом на автомобильную дорогу «Санкт-Петербург — Матокса» в створе Гражданского проспекта во Всеволожском районе. Общая протяженность дороги составит 10 км, проезжая часть будет также четырехполосной.

Обход Мурино справа предполагает строительство участка дороги в Красногвардейском районе в месте развязки КАД с Пискаревским проспектом с выходом на дорогу «Санкт-Петербург — Матокса». Ориентировочная стоимость проекта 5,5 млрд рублей.

Добавим, в отношении объезда справа пока нет определенности по срокам и источникам финансирования. Сам проект обхода будет готов не раньше середины 2017 года. В областном правительстве рассчитывают реализовать этот проект по схеме ГЧП с использованием средств, собранных системой «Платон». Планируется, что жители Мурино будут пользоваться дорогой бесплатно, оплачивать проезд будет только транзитный транспорт.