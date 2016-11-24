Москва, 24 ноября, 2016, 20:41 — ИА Регнум. Генсек НАТО считает, что Россия должна воспринять как свободное волеизъявление народов превращение сопредельных стран в плацдармы для возможных ударов по ее территории — странная логика. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 ноября, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

Mil.ru Ракетный комплекс «Искандер-М»

«Давайте вспомним, что в 60-х годах прошлого века могло случиться, но, к счастью, не произошло, когда Советский Союз с согласия законного, подчеркну это, правительства Кубы разместил на ее территории смертоносное оружие», — напомнил он.

«В ответ на агрессивные действия НАТО, на попытки альянса втянуть в свою орбиту все новые страны со стороны России последует жесткий и однозначный ответ. Мы нацелим свое оружие, в том числе и атомное, на любые угрожающие нам объекты альянса, где бы они ни размещались», — заявил сенатор.

По его мнению, «верх лицемерия — маскировать попытки установления мировой гегемонии разговорами о верховенстве принципов свободы и демократии».

Россия пытается влиять на соседние страны, несмотря на то, что времена, когда Европа была разделена на сферы влияния, остались позади, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. «Мы не верим в сферы влияния. Мы верим в суверенитет и независимость всех стран. Но то, что делает Россия в Грузии, Молдавии, на Украине, в других странах — это попытка разными способами восстановить некую подконтрольную зону близ своих границ», — заявил он в ходе выступления в Оксфордском университете.