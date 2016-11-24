Мадрид, 24 ноября, 2016, 20:03 — ИА Регнум. «По количеству отданных за нее голосов населения Клинтон обошла Дональда Трампа на 2 миллиона. Но сильно проиграла по количеству выборщиков, которые должны будут за нее проголосовать. Все большее число активистов и экспертов предполагают, что тут не обошлось без стороннего вмешательства, — подчеркивает газета в редакционной статье. — По крайней мере результаты выборов в штатах Висконсин, Пенсильвания, Мичиган наводят на мысли, что цифры были «подредактированы» иностранными хакерами».

Colin Хакер

«Есть ли возможность опротестовать результаты?» — размышляют авторы, подсказывая проигравшей, что сейчас для этого самый подходящий момент: голосование выборщиков еще не завершено, а победитель Трамп «в интервью The New York Times в минувший вторник признался, что ему никогда не нравилась непрямая система голосования в Америке».

Правда, о том, что именно эта система выборов президента зафиксирована в законодательстве страны, издание умалчивает, смещая акцент на фразу «Трамп выиграл там, где большое количество избирателей голосовали по интернету, а значит, вмешательство хакеров могло изменить реальную картину в пользу нужного иностранным влиятельным фигурам результата».

Впрямую о том, что «виноваты русские», La Vanguardia не говорит, но прозрачно намекает, упоминая о скандале с взломом серверов Демократической партии, который приписан российским киберпиратам. После чего тут же цитирует Клинтон, выражающую разочарование действиями директора ФБР Джеймса Коми, «накануне даты выборов возобновившего полемику относительно ее электронных писем, что способствовало существенному ухудшению имиджа представителя демократов».

Надо ли понимать, что глава ФБР действовал заодно с «русскими хакерами», издание ответа не дает.