Феодосия, Крым, 24 ноября, 2016, 19:56 — ИА Регнум. В Феодосии с 29 ноября по 1 декабря отключат воду бытовым потребителям из-за запуска нового резервуара на водоочистных сооружениях. Об этом журналистам в Феодосии сообщил заместитель председателя администрации города Матвей Соломатин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

«В следующий вторник планируется отключение воды в городе, которое продлится до 1 декабря включительно, — сообщил Соломатин. — Связано с тем, что у нас достроен новый резервуар для подачи воды в город. Нам нужно ввести в эксплуатацию новый резервуар, провести прочистку остальных трёх и установить задвижки».

По его словам, работы будут идти круглосуточно. Также рабочие проведут модернизацию оборудования, и в будущем резервуары можно будет отключать для прочистки по одному. Сейчас они отключаются только все вместе.