Тбилиси, 24 ноября, 2016, 19:50 — ИА Регнум. «Уордропский диалог», который Грузия и Великобритания успешно проводят с 2014 года, изменит формат и отныне будет именоваться «Уордропский грузино-британский стратегический диалог». По информации МИД Грузии, такое решение было принято в рамках третьего раунда диалога, который прошел в Тбилиси 24 ноября. Для участия в этом раунде в Грузию прибыл государственный министр по вопросам Европы и Америки Министерства иностранных дел и по делам Содружества Великобритании сэр Алан Дункан.

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По оценке исполняющего обязанности министра иностранных дел Грузии Михаила Джанелидзе, «Уордропский диалог» перешел на новую ступень — стратегического партнерства, о чем свидетельствует и нынешний визит госминистра Великобритании.

«Хочу подчеркнуть, что грузино-британские отношения развиваются успешно и завоевывают новые высоты. Шаги, сделанные нами за последние годы, реально доказывают, что сформировавшееся между двумя странами сотрудничество обретает стратегическое значение», — заявил Джанелидзе.

По его словам, Великобритания играет значительную роль в демократическом развитии Грузии, обеспечении ее безопасности и обороноспособности.

На встрече в Тбилиси стало известно, что в Уордропском диалоге появилось новое направление, которое предусматривает создание платформы для сотрудничества аналитических кругов и гражданского сектора.

В рамках визита Алан Дункан встретился с исполняющим обязанности премьер-министра Грузии Георгием Квирикашвили. На встрече было подчеркнуто значение Уордропского диалога и его перехода на новый формат, а также были рассмотрены другие вопросы сотрудничества между двумя странами, в том числе перспективы углубления торгово-экономических отношений и осуществления инвестиций в экономику Грузии.

Госминистр поздравил Георгия Квирикашвили с успешным проведением парламентских выборов и выразил надежду на дальнейшее углубление сотрудничества. Стороны отметили, что выбор населения Великобритании относительно выхода из Евросоюза не создаст барьеров во взаимоотношениях с Грузией.

В рамках визита госминистр Алан Дункан встретился и с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили. На встрече были рассмотрены вопросы дальнейшего углубления взаимоотношений между двумя странами.

До встречи с президентом Алан Дункан посетил село Хурвалети, находящееся на «административной границе» с Южной Осетией, и ознакомился с проблемами местного населения.

Президент поблагодарил госминистра за этот визит и отметил, что «проблематика оккупации Грузии» должна быть очень активно представлена в международной повестке дня.

Визит Алана Дункана в Грузию завершится 25 ноября.

Новый формат политического диалога между Грузией и Великобританией — Уордропский диалог (The Wardrop Dialogue) был учрежден в 2014 году и назван в честь первого Верховного комиссара Великобритании в Грузии Оливера Уордропа (1919−1921 гг.).