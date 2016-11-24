Минск, 24 ноября, 2016, 19:41 — ИА Регнум. «Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Республики Беларусь в октябре 2016 г. составила 722,9 рубля, рабочих и служащих — 724,7 рубля», — сказано в сообщении, опубликованном сегодня, 24 ноября на сайте Национального статистического комитета Белоруссии.

Василий Максимов. Бедный ужин. 1879

В долларовом эквиваленте номинальная начисленная средняя зарплата белорусских работников составляет $370,5 в эквиваленте, что ненамного, но ниже сентябрьского показателя. Следует учитывать, что номинальная зарплата и реальная зарплата — разные показатели.

По данным Белстата, по размеру номинальной зарплаты традиционно лидирует Минск — там её размер превышает 1 тыс. деноминированных белорусских рублей, что почти в два раза больше, чем в областях. По размерам зарплат также не произошло принципиальных изменений — программисты и пропагандисты зарабатывают кратно больше (около 3,5 млн бел. руб. в январе-октябре 2016 года), чем учителя, врачи поликлиник и другие «бюджетники», не относящиеся к чиновникам и «силовикам».

Реальная зарплата в октябре 2016 год оказалась на 5% меньше, чем в таком же месяце 2015 года. В январе-октябре 2016 года данный показатель снизился к прошлогоднему на 4,1%.

Как сообщало ИА REGNUM, очередной социально-экономический кризис в Белоруссии начался в 2014 году и продолжается до сих пор, сопровождаясь падением ВВП и реальных доходов населения. При этом повышаются цены на потребительском рынке, хотя после деноминации курс белорусского рубля не подаёт признаков столь резких колебаний, как во время кризиса 2011 года.