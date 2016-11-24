Калуга, 24 ноября, 2016, 19:23 — ИА Регнум. Торжественная закладка первого камня в строительство будущего животноводческого комплекса в деревне Добрая Барятинского района Калужской области состоялась сегодня, 24 ноября. В церемонии принял участие глава региона Анатолий Артамонов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Фото пресс-службы правительства Калужской области Закладка первого камня в строительство будущего животноводческого комплекса в деревне Добрая.

На площади свыше 14 гектаров разместятся два коровника на 1200 голов скота, частично роботизированный доильный блок, родильное отделение для коров с яслями для телят. Генеральный подрядчик планирует возвести крупный объект за два года.

Инвестором нового производства стала успешно работающая на калужской земле компания «Зеленые линии». Она ведет свою деятельность в ряде районов области — занимается животноводством, садоводством, переработкой фруктов и ягод, лабораторно-исследовательской работой по выращиванию саженцев плодово-ягодных культур и семян картофеля.

Поздравляя присутствующих с началом строительства животноводческого комплекса, губернатор Анатолий Артамонов сказал: «Это очередной хороший проект, направленный на развитие сельхозпроизводства. В Калужской области оказывают таким проектам всестороннюю поддержку».

В этот же день, в поселке Мирный был сдан в эксплуатацию животноводческий комплекс ООО «Зеленые линии». Реконструкция помещений под беспривязное содержание коров велась с весны 2015 года. Комплекс рассчитан на 600 коров и обустроен доильным залом типа «Ёлочка» на 24 места. Весь процесс полностью автоматизирован. Специальное оборудование позволяет собирать информацию о продуктивности, показателях качества молока, физиологическом состоянии скота. Хозяйством было приобретено 376 голов племенных нетелей и телок черно-пестрой породы. В настоящее время по объемам производства молока и продуктивности коров предприятие «Зеленые линии» входит в рейтинг лучших сельхозорганизаций области. В этом году оно также получило статус племенного репродуктора по разведению крупного рогатого скота холмогорской породы.

«Появилось еще одно успешное предприятие на территории Барятинского района, — отметил на открытии комплекса Анатолий Артамонов. — Обрабатывается земля, заготавливаются корма, производится высококачественная продукция для жителей столицы и других регионов страны. Эта традиция должна продолжаться. Наша задача — инвестора в этой работе поддержать, что мы неизменно и делаем для всех, кто приходит трудиться на калужскую землю. Вы всегда можете рассчитывать на нашу поддержку».