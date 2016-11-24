Тюмень, 24 ноября, 2016, 19:21 — ИА Регнум. Развитию Тюменской области мешает неэффективная производительность труда, зависимость муниципалитетов от регионального бюджета, односторонняя информационная политика и недостаточное использование интеллектуального потенциала. Такие выводы можно сделать из бюджетного послания губернатора региона Владимира Якушева, озвученного им сегодня, 24 ноября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Габриэль фон Макс. Обезьяны. 1889

Традиционно опираясь на цитаты литературных классиков, которыми изобилует послание, глава региона признал: 2017-й год станет для Тюменской области еще более напряженным, чем уходящий. Налог на прибыль против 2016 года уменьшается на семь с половиной миллиардов рублей из-за централизации в федеральном бюджете части налога на прибыль и роста налога на добычу полезных ископаемых.

«Многое в нашей жизни, в нашем способе ведения дел должно измениться. Предстоит новое ужесточение рамочных условий нашей жизни, прежде всего, условий финансовых», — предупреждает Якушев. И предлагает мобилизовать наличные ресурсы и резервы — «не впадать в ступор посреди бурных потоков современности, а, напротив, опередить их и оседлать волну».

«Пункт первый. Распоряжение бюджетными средствами должно стать не просто рациональным и рачительным — … быть филигранным по своей точности и безупречным по своей результативности. Бюджет — не способ потратить деньги, а способ их прирастить, приумножить, — подчеркнул губернатор Якушев.— Отмечу Вагайский, Исетский, Нижнетавдинский и Тобольский районы, в которых добились устойчивого роста собственных налоговых доходов более чем на 5% в год. Более того (скажу пока осторожно): появилась надежда, что некоторые наши муниципальные образования в ближайшее время смогут уйти от дотационной зависимости, смогут собственными силами покрывать собственные потребности и обеспечивать исполнение своих полномочий. Если такое произойдет, это станет революционной переменой. Народная мудрость иногда бывает грубовата, но стоит десятка философий: «Как потопаешь, так и полопаешь».

Вторым пунктом «выхода из ступора» Якушев обозначил пересмотр отношения к производительности труда. Губернатор призывает тюменцев отойти от практики «мартышкиного труда». И напомнил, что именно по производительности труда Россия, как и Тюменская область, существенно отстают от передовых экономик мира. Чтобы повысить производительность труда — в том числе труда государственных и муниципальных служащих — нужно добиться, чтобы критерием оценки любого действия стал не сам факт его совершения, а его содержательная целесообразность. «Что изменилось в мире по итогам твоей деятельности — не в фантомной реальности справок и отчетов, а в мире, в человеческой жизни? Вот о чем надо каждый день спрашивать себя и друг друга, — пояснил Владимир Якушев. — Именно в этом смысл внедряемой сейчас и на федеральном, и на региональном уровне технологии «проектного офиса». Благодаря ей мы сразу же увидели и наши слабые, «узкие» места (выявленные Инвестиционным рейтингом Агентства стратегических инициатив), и совершенно конкретные, иногда элементарные в исполнении способы их «расшивки».Но если присмотреться к структуре формирующих интегральную оценку показателей, становится заметно, что по некоторым из них мы топчемся на месте, а по отдельным даже возмутительным образом упали. Огромное количество усилий и времени расходуется впустую, с минимальным коэффициентом полезного действия».

Пункт третий заключается в концентрации интеллектуального ресурса области. «Превращение Тюмени в научный, образовательный, инновационный центр не только национального, но и транснационального уровня — не прихоть, а категорический императив, — поставил во главу угла глава региона. — Мы хорошо знаем выражение «утечка мозгов». Знаем, как пострадала от этого явления Россия, причем не единожды в своей истории. А ведь в английском языке у него есть зеркальный эквивалент — «приток, приращение мозгов». Потому что если где-то что-то исчезает, то где-то оно обязательно появляется. Так вот, Тюмень — не только город, но и область в целом — должна стать местом такого притока. Кризис у нас — и в стране, и в мире — не столько экономический, сколько ментальный. Соответственно, и преодолеть его можно только силой разума и воли».

Кроме того, Владимир Якушев отметил необходимость расширять работу по обустройству городов, общественных пространств, комфортной во всех смыслах среды обитания, работы, досуга и передвижения. «Умный, желающий много, интересно работать человек в грязище, «в няше», как еще недавно говаривали в Тюмени, жить и работать не станет», — пояснил губернатор Тюменской области. Четвертым и финальным в послании пунктом идет указание губернатора полностью пересмотреть устоявшийся взгляд на всю сферу публичных коммуникаций и информационной политики. Для адекватного реагирования на социальные вызовы необходима обратная связь.

«Без постоянного, многостороннего и, главное, результативного обмена мнениями, идеями, критическими и конструктивными предложениями в треугольнике «власть — бизнес — общество», без оперативной, в режиме реального времени коррекции позиций и планов выход Тюменской области на новые рубежи развития неосуществим, — считает Владимир Якушев. — Мы осознали, что и в начале работы, и в середине ее, и в конце надо говорить друг с другом! Тогда и ресурсы будут расходоваться экономнее (потому что переделывать не придется), и уровень гражданского доверия и деятельного участия станет совершенно иным. Ведь наша так называемая «информационная политика» все еще носит в основном односторонний характер — где-то что-то опубликовали, вывесили некую таблицу на некоем сайте (который еще отыскать надо) и умыли руки. Производительность такого труда близка к нулевой. Настоящая информационная политика состоит не только в обеспечении прямой связи (хотя и в этом плане нам есть куда двигаться — от пропаганды и благостных дифирамбов к честному рассказу о проблемах и планах их решения), но и, главное, в обеспечении связи обратной».

Здесь губернатор посетовал, что по уровню открытости бюджетных данных Тюменская область на сороковом месте в России. А по разделу «Общественное участие» — в десятке аутсайдеров. Финальным аккордом стали публичные распоряжения профильным департаментам подтянуть работу по заданным направлениям.

Тюменский политолог Александр Безделов поделился своими наблюдениями по поводу бюджетного послания 2016 года. «Прежде всего отмечу жанровое отличие этого послания, как и предыдущего, от всех тех, что мы наблюдали в «тучные годы». Те были выдержаны исключительно в стилистике «истории успеха». Здесь же, второй, повторюсь, год подряд, «история успеха» — лишь второстепенный сюжет, претворяющий собой настоящую драму — приближение тяжелых времен. Послание пронизано тревогой, я бы сказал. И если раньше губернатор мог позволить себе на мажорной ноте обещания сугубо непрактичного характера, вроде создания симфонического оркестра, то теперь не до такого рода излишеств. В духе Чернышевского с его риторическими и извечными русскими вопросами «Кто виноват?» и «Что делать?» губернатор исключительно практичен и прямо в послании дает прямые указания подчиненным, что довольно нечасто случается», — говорит политолог.

«Набор мер, отвечающих на второй вопрос Чернышевского, глава области затрагивает лишь вскользь, говоря о том, что по воле Минфина мы лишимся 7,5 млрд рублей. Но это в общем достаточно, чтобы понять причины беспокойства губернатора — что ни делай, сколько и каких производств не открывай, приходит Минфин в кожаной тужурке и проводит продразверстку забирая все заработанное у таких вот кулаков-кровопийц, как Тюменская область. И в этой связи у нас впереди действительно непростые времена, так как экономика страны пока не думает подниматься и привлекать инвесторов все труднее, у них просто кончаются деньги. Но и на каждый полученный регионом рубль Большой брат имеет свои виды, сам же при этом и положенное не спешит отдавать. И в этом и есть драма, где главному герою приходится лавировать между молотом и наковальней», — сказал эксперт.

«Получится ли у губернатора и его команды этот маневр?», — вопрошает эксперт. «Тут важно понимать менталитет губернатора Якушева. Вот например в Омской области есть крупнейший налогоплательщик — «Газпромнефть» и ее НПЗ, а местные власти то ждут от него благодати, то требуют поделиться. И в итоге жизнь области зависит от одного предприятия. В Тюменской области таких крупных компаний не было, а на тех, что появились («Роснефть», СИБур, Антипинский НПЗ) не зацикливаются. Более того, работают над тем, чтобы постоянно приходили новые. Это показательно», — утверждает политолог.

«Или вот губернатор Самары Меркушкин, который в тяжелом положении местной промышленности обвинил, ни много ни мало, а ЦРУ и план Даллеса, а значит можно успокоится и ничего не делать. Кто ж с такой машиной как американский империализм справится? Якушев примерно в это время едет в Силиконовую долину и крупнейший университет Калифорнии учиться работать с крупными IT-кампаниями и искать инвесторов, несмотря на все тренды и предрассудки. Это тоже показатель. Поэтому есть надежда, что в следующем году Тюменская область обойдется без апокалипсиса», — резюмировал послание губернатора Тюменской области политолог Александр Безделов.