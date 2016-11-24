Анкара, 24 ноября, 2016, 19:18 — ИА Регнум. Турецкие власти считают резолюцию Европейского парламента о приостановке переговоров с Турцией о её вступлении в Европейский Союз незаконной и противоречащей демократическим ценностям. Об этом сегодня, 24 ноября, заявил журналистам турецкий министр по делам Евросоюза Омер Челик.

geralt Вопрос Евросоюза

Он заявил, что резолюция Европейского парламента противоречит его собственным демократическим ценностям, которые «народ Турции защитил 15 июля во время попытки переворота, выйдя на улицы против военных самолетов». Челик подчеркнул, что Анкара не воспринимает решение Евросоюза всерьез и не признает за ним юридической силы.

Министр по делам ЕС посоветовал Европейскому парламенту «следить за словами», обращенными в адрес президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

В начале ноября Европейская комиссия представила доклад о прогрессе, достигнутом Турции на пути в Европейский Союз. В докладе отмечалось, что политика Турции в сферах гражданского общества, прав человека и свободы слова полностью провалилась. Также ЕК сочла недостаточными усилия Турции по приведению законодательства в соответствии с нормами ЕС. Также Брюссель крайне напуган намерением Анкары вернуть смертную казнь.

Напомним, соглашение об ассоциации Турции с Европейскими сообществами было подписано в далеком 1963 году. В 1987 году Турция подала заявку на членство в этих сообществах. В 2005 году начались переговоры о вступлении Турции в Евросоюз. Переговоры эти так ни к чему и не привели.