Ярославль, 24 ноября, 2016, 18:45 — ИА Регнум. Депутат муниципалитета Ярославля Андрей Лихачев написал заявление на вступление во фракцию «Единая Россия». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил сам Андрей Лихачев.

City-yaroslavl.ru Андрей Лихачев (справа) на заседании муниципалитета

Свое решение депутат мотивирует тем, что намерен работать в одной команде с действующей городской властью.

«Я когда-то был членом партии «Единая Россия», на сегодняшний момент, я считаю, что не надо сидеть на скамейке запасных, оставаться без фракций. Лучше участвовать в работе самой большой фракции в муниципалитете и влиять на принятие решений городской власти, работать с ней в одной команде», — рассказал Андрей Лихачев.

Андрей Лихачев первый раз был избран депутатом муниципалитета Ярославля в 2008 году в порядке самовыдвижения. Уже являясь депутатом, он вступил в ряды фракции «Единой России» и был выдвинут партией на выборы депутатов муниципалитета в 2012 году. После выборов Лихачев покинул ряды «Единой России» и ее депутатской фракции в муниципалитете и вошел в состав депутатской группы «Гражданская платформа». От «Гражданской платформы» он планировал принять участие в выборах депутатов Ярославской областной думы, но после ареста неформального лидера регионального отделения «Платформы» мэра Ярославля Евгения Урлашова Андрей Лихачев отказался от данных планов.

В марте 2014 года Лихачев покинул ряды фракции «Гражданской платформы» в городском муниципалитете. Весной 2016 года он был выдвинут кандидатом внутрипартийного предварительного голосования «Единой России» по выборам депутатов Государственной думы России по одномандатному избирательному округу № 194, но выиграть праймериз депутату не удалось. Тем не менее членство в партии Андрей Лихачев не восстановил.

«Я сторонник партии, но не являюсь ее членом. Во фракции могут состоять и беспартийные», — рассказал Андрей Лихачев.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 21 ноября в ряды фракции «Единая Россия» в Ярославской областной думе вступил другой бывший сторонник «Гражданской платформы» Роман Фомичев по аналогичным причинам.

Политолог Андрей Дементьев считает, что вхождение политиков в ряды депутатских объединений «Единой России» происходит из-за приближения избирательного цикла.

«Приближается избирательный цикл, в ходе которого будут переизбраны основные представительные органы региона — областная дума и муниципалитет Ярославля. Действующие депутаты, в первую очередь внефракционные, задумываются, от какой политической силы выдвигаться на новый срок без сбора подписей. С учётом усиления вертикали власти в регионе и фиаско непарламентских партий на последних выборах очевидным выбором является «Единая Россия». Роман Фомичев, вероятно, разочаровался в «Зеленых», от которых был избран в 2013 году. Партийный проект давно пошел на спад. Размыло экологическую повестку и появление в регионе представителя «Зеленой России» Константина Курченкова. Скорее как системный политик последнее время действует и Андрей Лихачев — бывший представитель ныне фактически ликвидированной партии «Гражданская платформа». Например, Лихачев поддержал сторону врио мэра Ярославля Владимира Слепцова в рамках спора о Положении по выбору мэра города», — считает политолог Андрей Дементьев.