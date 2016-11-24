Чебоксары, 24 ноября, 2016, 18:22 — ИА Регнум. Жители Чувашии продолжают становиться жертвами многочисленных мошенников, при этом злоумышленники выбирают всё более изощрённые способы обмана. В ноябре в полицию обратилась 53-летняя чебоксарка, которой виртуальная любовь с иностранцем — «американским военным» — обошлась в 400 тыс. рублей. Возлюбленный, предложивший горожанке свою руку и сердце, оказался мошенником, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по Чувашии.

Константин Маковский. Ромео и Джульетта. 1893

Со слов пострадавшей, она познакомилась с мужчиной в социальной сети, он предложил продолжить общение по электронной почте. В ходе переписки он рассказал, что является гражданином США, а в настоящее время проходит службу в качестве международного наблюдателя в Сирии. Он также добавил, что разведен и у него растет 16-летняя дочь, которая проживает в Англии.

«Военный» убедил жительницу Чебоксар в том, что имеет твердое намерение встретиться, а после окончания службы жениться на ней. После месяца переписки он сообщил, что подает в отставку и готов переехать в Россию на постоянное жительство. Для этого ему понадобилось открыть счет в английском банке, помочь ему в этом он попросил жительницу Чебоксар», — говорят в полиции.

Влюблённая женщина оформила кредит на 97 тыс. рублей и отправила по электронной почте код активации счета. В этот же день «американский военный» попросил свою собеседницу оплатить билет из Сирии до Москвы. Оформив новый кредит и заняв у коллеги 50 тысяч рублей, женщина перевела на указанный счёт запрашиваемую сумму.

«Только после этого она решила проверить, в какой банк перечислила свои деньги. Выяснилось, что организации с таким названием не существует, а её собеседник оказался мошенником», — отмечают в МВД по Чувашии.

По данным полиции, общая сумма перечисленных злоумышленнику денег составила 400 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению личности злоумышленника.

Как ранее сообщало ИА REGNUM , правоохранительные органы Чувашии обеспокоены многократным ростом мошенничества. В текущем году в республике в 15 раз возросло количество зарегистрированных преступлений, совершенных с использованием банковских карт, средств мобильной связи и интернета. В январе — августе 2016 года зарегистрировано 1922 факта мошенничества, в то время как за аналогичный период прошлого года было 129. «Способы хищений, совершаемые мошенниками, становятся всё более изощренными: под различными предлогами они узнают данные банковских карт потенциальных жертв. Представляются сотрудниками банка, просят сообщить данные карты под видом покупки товара у потерпевшего, передачи ему выигрыша или приза, создают «зеркальные сайты» для приобретения товаров с помощью безналичных платежей», — говорят в прокуратуре Чувашии.

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