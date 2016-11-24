Ярославль, 24 ноября, 2016, 18:15 — ИА Регнум. Представители туристического бизнеса Ярославского региона обозначили точки роста отрасли в рамках разработки стратегии социально-экономического развития области. Однако, как уточнили корреспонденту ИА REGNUM в региональной Торгово-промышленной палате, для успешной реализации намеченных планов власть должна активнее использовать свои ресурсы для продвижения региона.

Знак в Ярославле

23 ноября в ЯрТПП состоялось первое заседание экспертной группы по туризму, которая должна сформировать предложения в стратегию социально-экономического развития Ярославской области. В первую очередь эксперты обозначили проблемы туристической отрасли, существующие сегодня.

«Чиновники любят демонстрировать цифры, иллюстрирующие увеличение турпотока. На самом деле рост турпотока происходит только по отчетам. Мы, представители туриндустрии, никого увеличения туристов не видим. И без поддержки власти, без выделения средств на туризм, без продвижения региона на федеральном уровне вряд ли увидим», — подчеркнул руководитель некоммерческого партнерства «Золотое кольцо» Александр Седухин.

По данным Агентства по туризму Ярославской области, в 2015 году регион посетили 2 млн 681 тыс туристов — на 532 тысячи меньше, чем в 2014 году. Число иностранных туристов составило 200 тыс. человек, (75,7% от уровня 2014 года). Из числа россиян Ярославскую область посетили 2 млн 481 тысяч человек (84,1% к 2014 году). При этом, несмотря на снижение общего количества туристов, объем оказанных туристских услуг, напротив, вырос и составил 974,7 млн рублей (133% от уровня 2014 года). При этом в регионе выросло число гостиниц — 213 (124,6% от 2014 года), музеев, туристских маршрутов. Доля предприятий отрасли в валовом региональном продукте несколько выросла, а общая сумма уплаченных налогов осталась на уровне 2014 года — 303 млн рублей.

Впрочем, по мнению председателя комитета по туризму ЯрТПП Игоря Казина, многие меры, «формально созданные в регионе для развития туризма», по факту оказались нерабочими. В частности, не налажена системная работа в обеспечении инфраструктуры.

«Моя коллега из Москвы решила сделать «контрольную закупку» и попыталась самостоятельно попутешествовать по Ярославлю. Для нее было удивлением, что в городе нет своего туристского информационного центра. Сайта, где бы были прописаны маршруты и достопримечательности, она не нашла. Индивидуальную экскурсию в городе оказалось купить невозможно, а в довершение ко всему, она едва не заблудилась в поисках нужного дома: оказывается, далеко не на всех домах центральных улиц есть таблички с номерами», — рассказал Игорь Казин.

Сами же туроператоры отметили, что для них на первом месте сейчас стоят вопросы дальнейшего существования бизнеса. Например, с Нового года Ярославская область может лишиться внутреннего детского туризма. Причина этого — запрет на перевозку детей в автобусах, которые эксплуатируются более 10 лет. Он вступает в силу с 1 января 2017 года.

«А у нас в регионе относительно новых автобусов всего 5−7 штук. При этом старые автобусы отлично выглядят, с хорошей обивкой, кондиционером, соответствующим уровнем комфорта. Но закон вступает в силу, и вместо региональных туроператоров сюда могут прийти московские, мы становимся не конкурентоспособны», — подчеркивает директор ярославского бюро путешествий и экскурсий Светлана Даниленко.

Ввиду сложившейся ситуации эксперты назвали основными «точками роста» туристической отрасли деловой туризм, разработку событийного календаря, который позволил бы привлечь поток туристов из Москвы и соседних регионов, а также перезапуск маршрута «Золотое кольцо». Однако, по мнению экспертов, серьезное значение в успешности намеченных планов будет играть отношение региональной власти к отрасли. Руководство области должно как можно активнее использовать свои ресурсы для продвижения региона. Тем более, что такая возможность сейчас есть.

«Для того чтобы туризм стал точкой роста для региона, его должны начать воспринимать как отрасль экономики», — отметил Игорь Казин.

Следующая встреча экспертов состоится в начале декабря. К этому моменту они подготовят конкретные предложения по развитию отрасли и смогут обсудить их с представителями власти.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в рамках программы социально-экономического развития региона правительством Ярославской области определены 10 «точек роста». Это повышение качества и доступности медицинских услуг, образования, развитие массового спорта, расселение ветхого и аварийного жилья, улучшение делового климата, развитие стратегических отраслей, малого и среднего бизнеса, дорожной сети, обеспечение доступности транспортных услуг для населения, а также повышение эффективности работы органов власти.

Программа должна быть готова в феврале 2017 года. Разработку программы ведет экспертное сообщество, при этом областное правительство ожидает, что свои предложения выскажут и сами ярославцы. Уже объявлен сбор мнений и заявок — их можно отправить экспертам по электронной почте по адресу «programma@yarregion.ru». Также пункты сбора предложений жителей Ярославской области в программу организованы во всех МФЦ и общественных палатах Ярославской области.