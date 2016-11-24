Радио REGNUM: второй выпуск за 24 ноября
Москва, 24 ноября, 2016, 18:11 — ИА Регнум.
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Накануне Владимир Путин выступил на заседании Совета по науке и образованию. Какие приоритеты обозначил президент при обсуждении проекта Стратегии научно-технологического развития России? За что подверглись критике чиновники-члены РАН?
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