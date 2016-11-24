Калининград, 24 ноября, 2016, 18:11 — ИА Регнум. Депутаты Калининградской областной думы сегодня, 24 ноября, проголосовали за законопроект, отменяющий прямые выборы мэра Калининграда.

Klgd.ru Мэр Калининграда Александр Ярошук

Суть изменения: глава Калининграда избирается представительным органом муниципалитета из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.

Корреспондент ИА REGNUM уточняет, что инициатором законопроекта является врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов. При этом изначально глава региона предлагал разделить посты главы города и главы администрации.

Однако фракция «Единой России» в облдуме решила «поправить» Алиханова в вопросе назначения мэра Калининграда. По словам депутата Олега Урбанюка, согласно поправке, глава Калининграда одновременно возглавляет и местную администрацию.

Выборы мэра Калининграда предполагались сентябре 2017 года. В настоящее время городом девятый год руководит Александр Ярошук.