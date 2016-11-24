Ярославль, 24 ноября, 2016, 17:58 — ИА Регнум. В Ярославской области построят новый фармацевтический завод. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Правительстве Ярославской области. 24 ноября врио губернатора Дмитрий Миронов, собственник компании «Besins Healthcare SA» Антуан Безен и генеральный директор ООО «Безен Хелскеа Рус» Ольга Волкова подписали соглашение, предусматривающее строительство фармацевтического предприятия в индустриальном парке «Новоселки» в Ярославле.

Yarregion.ru Соглашение о строительстве завода

Новый завод будет производить препарат «Утрожестан», который входит в общероссийский список жизненно важных лекарственных средств. Объем инвестиций в проект составит 500 миллионов рублей, запуск коммерческого производства запланирован на 2019 год.

Ярославский фармацевтический кластер разрабатывается с 2009 года. На территории региона уже функционируют Завод по производству готовых лекарственных форм японской корпорации «Такеда», аналогичный завод компании «Р-фарм», производство активных фармацевтических субстанций лекарственных препаратов «Фармославль», Фармацевтическое предприятие израильской компании «Тева».

«Развитие кластера фармацевтической промышленности и инновационной медицины имеет для нашего региона приоритетное значение. В наших планах — создать крупнейшую в России агломерацию данного типа. Мы гарантируем инвесторам, которые приходят в фармацевтическую отрасль, полное и всестороннее сопровождение и намерены рассмотреть вопрос о включении вашего проекта в список приоритетных инвестиционных проектов Ярославской области с предоставлением соответствующих налоговых льгот», — заявил врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов.

Начало проектирования нового завода запланировано на декабрь 2016 года, запуск строительства — на июнь 2017-го.