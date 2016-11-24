Брюссель, 24 ноября, 2016, 17:33 — ИА Регнум. Европарламент озабочен безопасностью Белорусской АЭС. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 24 ноября, в пресс-службе Европарламента.

Greg Dunlap Атомная электростанция

«Белоруссия не достигла достаточного прогресса в области гарантирования демократии и достижения уровня правового государства», — подчеркнул сегодня Европарламент, который принял соответствующую резолюцию. Депутаты возмущаются в связи с тем, что «в стране появились новые политические заключенные, по-прежнему преследуется оппозиция, все еще используется смертная казнь».

Европарламентарии также выразили беспокойство в связи с безопасностью Белорусской АЭС. Они отмечают, что с 1994 года в Белоруссии «не проходили свободные и честные выборы, а во время президентских выборов в 2015 году и парламентских выборов в 2016 году не был достигнут достаточный прогресс». Парламентарии обеспокоены по поводу того, что «главные экономические секторы страны все еще принадлежат государству, с 2000 года в стране не зарегистрированы новые партии, а вместе с тем применяются новые способы преследования оппозиции и гражданского общества и появляются новые политические заключенные».

Европарламент обязывается поддерживать демократические стремления жителей Белоруссии, а также предлагает «сохранить ускорение дальнейшей нормализации отношений с Белоруссией» и укреплять поддержку ЕС в отношении организаций гражданского общества, действующих в стране и за ее пределами.

Депутаты призывают Белоруссию — единственную европейскую страну, применяющую смертную казнь, — присоединиться к всеобщему мораторию на этот вид наказания. Отметим, что в 2016 году Верховный суд Белоруссии утвердил четыре смертных приговора.

«Европарламентарии также озабочены безопасностью Белорусской АЭС, которая строится всего в 50 км от Вильнюса. Они призывают гарантировать международный контроль над этим проектом, чтобы он соответствовал международным требованиям ядерной безопасности и охраны окружающей среды. Члены Европарламента вместе с тем призывают Совет ЕС и Еврокомиссию в разговорах с Белоруссией и Россией постоянно поднимать вопрос безопасности АЭС, а также при условиях оказания макрофинансовой поддержки ЕС стремиться, чтобы Белоруссия придерживалась упомянутых международных стандартов и провела тестирование при не самых благоприятных условиях», — сообщили в пресс-службе ЕП.

Резолюцию одобрили 468 членов Европарламента, 21 не одобрил, 93 воздержались.