Хельсинки, 24 ноября, 2016, 17:27 — ИА Регнум. Санкции Европейского союза в отношении России неэффективны и препятствуют восстановлению экономики Финляндии, но Хельсинки будет придерживаться общей линии ЕС. Об этом заявил бывший премьер-министр Финляндии, председатель комиссии по иностранным делам парламента страны Матти Ванханен, сообщает Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Это правда, что они (санкции — прим. ИА REGNUM ) не являются эффективными, — заявил Ванханен. — Но когда они существуют, вы должны им следовать… Это общеевропейская политика, и мы поддерживаем её». Санкции только усугубили и без того непростую ситуацию в экономике Финляндии. Так, из-за ограничений сильно пострадал финский экспорт, отметил он.

Санкции, в том числе ограничения на доступ российских банков на международные денежные рынки, впервые были введены после того, как Россия присоединила полуостров Крым от Украины в 2014 году.

Финляндия находится в состоянии десятилетнего экономического застоя и российский спад дополнительно оказывает давление на финский экспорт в течение последних нескольких лет. «Конечно, мы надеемся, что в один прекрасный день санкции будут сняты. Но мы должны получить решение по Украине», — заявил экс-премьер Финляндии.

Отметим, что Матти Ванханен занимал пост премьер-министра Финляндии с 2003 по 2010 год.

Напомним, ранее финское издание Talouselämä сообщило о том, что потери Финляндии от санкционной войны в период с декабря 2013 года по июнь 2015 года составляли более 100 млн долларов США в месяц. За всё время действия санкций страна потеряла порядка трех млрд долларов.

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