Москва, 24 ноября, 2016, 17:07 — ИА Регнум. Последние события в мире, в том числе голосование в Европарламенте о приостановке переговоров о членстве Турции в ЕС, подтверждают стратегическую правильность решения, принятого в свое время руководством России, оставить открытой дверь для переговоров с Турцией после трагического инцидента с российским самолетом. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 ноября, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

EU Exposed Невступление в Евросоюз

«Следует также обратить внимание, что в качестве причины принятия Европарламентом такой резолюции называется «непропорциональная» реакция властей Турции на неудавшийся государственный переворот в стране», — указал он.

«Здесь мы имеем дело с очередной попыткой Запада применить свои собственные критерии к цивилизационным системам с принципиально иными характеристиками, обусловленными исторически», — полагает парламентарий.

Турции по понятным причинам «грозит» лишь невступление в ЕС, в то время как наложение западных мерок на Ирак и Ливию привело в этих странах к кровавому разгулу массового террора, заключил Клинцевич.