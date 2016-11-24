Калуга, 24 ноября, 2016, 16:59 — ИА Регнум. Публичные слушания по проекту закона об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018—2019 годов состоялись сегодня, 24 ноября, в Законодательном собрании Калужской области. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального парламента, в слушаниях приняли участие первый заместитель председателя областного парламента Виктор Бабурин, заместитель губернатора области Алексей Никитенко, депутаты Законодательного собрания, представители региональных министерств, федеральных ведомств и общественных объединений. В режиме видеоконференцсвязи к обсуждению проекта областного бюджета присоединились муниципальные образования.

Фото пресс-службы Законодательного собрания Калужской области. Публичные слушания проекта областного бюджета.

Открывая слушания, председатель комитета по бюджету, финансам и налогам Заксобрания Ирина Яшанина сказала: «Бюджет верстался в сложных условиях. Правительство тщательно рассматривало все расходные статьи с тем, чтобы оптимально распределить имеющиеся средства. Сейчас наша основная задача — не растерять экономический потенциал, накопленный в предыдущие годы и по возможности его приумножить».

Прогноз социально-экономического развития региона на ближайшие три года представил министр экономического развития Дмитрий Разумовский. Он отметил, что в 2017 году ВРП прогнозируется в размере 99% по отношению к 2016 году.

Несмотря на негативные тенденции в экономике, уровень производства в автопроме сохранится. При этом прогнозируется существенное расширение фармацевтического кластера.

Не менее эффективной отраслью остается сельское хозяйство. В 2017 году прирост выпуска продукции в этой сфере составит не менее 9%. В 2016 году в области открыто 7 новых производств. В 2017 году объем инвестиционных вложений прогнозируется в размере от 103 до 106 млрд рублей. Основной упор будет сделан на дальнейшее развитие особой экономической зоны «Калуга», в которой уже зарегистрировано 9 резидентов и создано 2000 рабочих мест.

Основные характеристики региональной казны озвучила министр финансов Валентина Авдеева. По ее словам, общий объем доходов областного бюджета в 2017 году прогнозируется в сумме 40 млрд 108 млн рублей. Общий объем расходов составит 40 млрд 842 млн рублей. На 94% они сформированы в рамках государственных и других целевых программ. Почти 62% составляют расходы социального характера — 25 млрд 197 млн рублей. Из них: на образование планируется направить 9 млрд 770 млн рублей, на социальную политику — 7 млрд 876 млн рублей, на здравоохранение — 6 млрд 199 млн рублей. На дальнейшее развитие сферы дорожного хозяйства будет направлено 3 млрд 438 млн рублей. Кроме того, в 2017 году будет продолжено обеспечение жильем многодетных семей и детей-сирот, на которое планируется направить 161 млн рублей. На поддержку сельского хозяйства в 2017 году будет выделен 1 млрд 79 млн рублей.

Депутаты Законодательного собрания задали вопросы представителям министерств, касающиеся финансовой поддержки муниципальных образований, реализации программы «Чистая вода», ремонта дорог, строительства модульных ФАПов.

От депутата одного из сельских поселений региона прозвучал вопрос относительно зарплат учителей. Валентина Авдеева заверила, что эта сфера будет профинансирована в полном объеме.

В первом чтении проект регионального бюджета будет рассмотрен депутатами на следующей неделе (28 ноября — 4 декабря) на очередном заседании сессии Законодательного собрания области.